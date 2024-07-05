Как сохранить упругость кожи: рекомендации от Саны Сади

Пять простых способов предотвратить обвисание кожи: советы косметолога

1:01 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Врач-косметолог Сана Садик дала пять простых рекомендаций для предотвращения обвисания и дряблости кожи. Она рекомендует регулярно употреблять жирные продукты, такие как цельное молоко хорошего качества, сливочное масло и жирный греческий йогурт, а также заменить подсолнечное масло на кокосовое.

Фото: unsplash.com by Dmitry Zelinskiy zelindm, PDM

Вторым важным фактором для ухода за кожей Садик считает спорт, так как физическая активность, особенно занятия аэробикой в бассейне, способствует улучшению состояния кожи. Регулярное употребление тушеного мяса и желе также полезно, так как эти продукты содержат желатин, необходимый для синтеза коллагена. Еженедельное посещение бани или сауны улучшает кровообращение и поступление питательных веществ в кожу.

В заключение, Садик рекомендует регулярно делать массаж и проводить чистку лица для улучшения состояния кожи и активации лимфатической системы.