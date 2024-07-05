Сахар и фастфуд: как питание влияет на здоровье кожи

Советы дерматолога: какие продукты избегать для красивой кожи

1:29 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Врач-дерматолог и косметолог клиники Dega Кнара Андрян предупредила, что фастфуд и сахар являются главными врагами здоровой и красивой кожи. Она объяснила, что здоровье и красота кожи во многом зависят от питания. Сахар провоцирует гликацию, которая вызывает объединение сахаров с белками и уплотнение коллагена, ускоряя появление морщин. Врач рекомендовала минимизировать потребление сахара и быстрых углеводов, а также сократить количество фастфуда, снеков и алкоголя в рационе, так как они негативно влияют на кожу.

Фото: flickr.com by Kashirin Nickolai, CC BY 2.0

Алкоголь вызывает обезвоживание организма, что приводит к появлению сосудистой сеточки и мелких морщин на лице. Андрян также посоветовала не употреблять фрукты после 19:00, особенно людям со склонностью к отечности, так как фруктоза вытягивает воду из организма. Вместо фруктов она рекомендовала богатые антиоксидантами ягоды, такие как малина, черника, смородина и клюква.

Для поддержания здоровья кожи врач советует включать в рацион достаточное количество клетчатки и белков, подчеркивая, что растительные белки не могут полностью заменить животные. Помимо правильного питания, Андрян подчеркнула важность здорового образа жизни, достаточного сна, борьбы со стрессами и регулярных физических упражнений.