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Как сохранить овал лица: советы дерматолога Абрамовой

Причины изменения овала лица и рекомендации по уходу

1:31
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Врач-дерматолог и косметолог Ксения Абрамова рассказала, что овал лица может измениться из-за резкого набора веса, неправильной артикуляции и других причин. Основной причиной изменения формы лица является лишний вес, так как жировая ткань набирает воду и растягивает кожу. После 33-35 лет кожа теряет эластичность, и даже после похудения она не возвращается на место, а обвисает.

Причины изменения овала лица и рекомендации по уходу
Фото: flickr.com by LG전자, CC BY 2.0

Овал лица также меняет форму при неправильной артикуляции, проблемах с прикусом, гипертонусе лицевых и шейных мышц. Это особенно заметно, когда при разговоре активно работают мышцы шеи вместе с мышцами рта и нижней трети лица. Неправильный образ жизни, включая нерациональное питание, может приводить к нарушению обмена веществ, появлению отеков и потере эластичности кожи.

Даже профессия влияет на красоту лица. Работы, требующие наклона или выдвижения головы вперед, как у швей, парикмахеров и косметологов, постепенно вызывают сутулость. Длительное использование гаджетов также негативно сказывается на линии челюсти, мышцы и кожа обвисают.

Для предотвращения изменения овала лица Ксения Абрамова рекомендовала употреблять витамины С и А, а также проконсультироваться с косметологом для выбора оптимального ухода за кожей.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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