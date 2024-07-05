Как сохранить овал лица: советы дерматолога Абрамовой

Причины изменения овала лица и рекомендации по уходу

1:31 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Врач-дерматолог и косметолог Ксения Абрамова рассказала, что овал лица может измениться из-за резкого набора веса, неправильной артикуляции и других причин. Основной причиной изменения формы лица является лишний вес, так как жировая ткань набирает воду и растягивает кожу. После 33-35 лет кожа теряет эластичность, и даже после похудения она не возвращается на место, а обвисает.

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Овал лица также меняет форму при неправильной артикуляции, проблемах с прикусом, гипертонусе лицевых и шейных мышц. Это особенно заметно, когда при разговоре активно работают мышцы шеи вместе с мышцами рта и нижней трети лица. Неправильный образ жизни, включая нерациональное питание, может приводить к нарушению обмена веществ, появлению отеков и потере эластичности кожи.

Даже профессия влияет на красоту лица. Работы, требующие наклона или выдвижения головы вперед, как у швей, парикмахеров и косметологов, постепенно вызывают сутулость. Длительное использование гаджетов также негативно сказывается на линии челюсти, мышцы и кожа обвисают.

Для предотвращения изменения овала лица Ксения Абрамова рекомендовала употреблять витамины С и А, а также проконсультироваться с косметологом для выбора оптимального ухода за кожей.