Как защитить кожу в жару: рекомендации эксперта

Летний уход за кожей: пять советов от косметолога Воробьевой

1:05 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В жаркий период кожа нуждается в особом уходе. Косметолог Ирина Воробьева дала россиянам пять рекомендаций для защиты кожи в летний зной. Она отметила, что важен баланс очищения и восстановления поверхностного слоя кожи. Рекомендуется ежедневно проводить очищение утром и вечером с использованием средств с физиологическим pH, а в течение дня орошать кожу термальной водой или средствами с минералами.

Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis, PDM

Регулярная тонизация кожи с продуктами со слабокислым pH, особенно с ментолом для охлаждающего эффекта, также имеет значение. Воробьева советует ежедневно использовать солнцезащитный крем с SPF от 30 до 50, в зависимости от климата. Увлажняющие маски в ежедневном уходе помогут придать лицу свежести и защитить от солнечных ожогов.

Она также подчеркнула важность поддержания уровня жидкости в организме и принятия контрастного душа для бодрости и улучшения общего самочувствия.