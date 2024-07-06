Вы не догадаетесь, какая привычка разрушает ваше зрение

Каждый день тысячи людей сообщают врачу-офтальмологу о резком ухудшении зрения. Хотя есть факторы, против которых мы бессильны, такие как работа за компьютером, существуют привычки, негативно влияющие на зрение и от которых можно избавиться.
Одна из таких привычек — неправильный выбор солнцезащитных очков. Многие не видят необходимости в специальных темных линзах и выбирают аксессуар по внешнему виду.
Солнце расширяет зрачок, позволяя большему количеству ультрафиолетового излучения проникнуть в глаз, что ведет к ухудшению зрения, катаракте, молекулярной дегенерации и даже слепоте.
Декоративные солнцезащитные очки лишь снижают резкость солнечных лучей, но не защищают зрачок, в отличие от офтальмологических очков, которые создают мощный барьер.
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