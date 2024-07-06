Вы не догадаетесь, какая привычка разрушает ваше зрение

Как неправильный выбор солнцезащитных очков может повредить зрение

Каждый день тысячи людей сообщают врачу-офтальмологу о резком ухудшении зрения. Хотя есть факторы, против которых мы бессильны, такие как работа за компьютером, существуют привычки, негативно влияющие на зрение и от которых можно избавиться.

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Одна из таких привычек — неправильный выбор солнцезащитных очков. Многие не видят необходимости в специальных темных линзах и выбирают аксессуар по внешнему виду.

Солнце расширяет зрачок, позволяя большему количеству ультрафиолетового излучения проникнуть в глаз, что ведет к ухудшению зрения, катаракте, молекулярной дегенерации и даже слепоте.

Декоративные солнцезащитные очки лишь снижают резкость солнечных лучей, но не защищают зрачок, в отличие от офтальмологических очков, которые создают мощный барьер.

При выборе солнцезащитных очков придерживайтесь следующих правил

Выбирайте очки с антибликовым покрытием, которое не пропускает солнечные лучи через линзу.

Выбирайте очки с высокой степенью защиты от излучения, предпочтительно UV380 и выше.

Выбирайте очки с высокой степенью затемненности, информация о которой указана на дужках очков или упаковке линз.

Носите солнцезащитные очки не только летом, но и в любой солнечный день, даже зимой, поскольку солнечные лучи могут повредить роговицу глаза.