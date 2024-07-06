Главные причины, почему ваша кожа перестала загорать

Причины нарушения процесса загара и как с ними бороться

1:56 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

За формирование загара на коже отвечает меланин, вырабатываемый меланоцитами под воздействием ультрафиолетового излучения.

Фото: wikimedia.org by Джузеппе Палумбо, PDM

Меланин служит фильтром, поглощающим ультрафиолет и предотвращающим повреждение клеток. Недостаток меланина приводит к отсутствию загара.

Количество меланоцитов в коже индивидуально и составляет примерно 5-6% от всех клеток кожи. Большее количество меланоцитов способствует быстрому образованию загара, меньшее — вызывает ожоги вместо загара.

В большинстве случаев количество меланоцитов определяется генетически и не поддается изменению. Независимо от чувствительности кожи, важно защищаться от УФ-лучей, использовать солнцезащитные средства с высоким SPF и избегать солнца в его пиковые часы.

Некоторые заболевания, такие как витилиго и альбинизм, препятствуют загару. Эти болезни проявляются с детства. Восприимчивость кожи к УФ-излучению также нарушается из-за эндокринных и аутоиммунных заболеваний, а также приема кортикостероидов.

Если кожа внезапно перестает загорать, следует обратиться к врачу. Загар не образуется на участках кожи со шрамами или старыми ожогами, так как эти места покрыты соединительной тканью без меланоцитов.

Возрастные изменения также влияют на распределение пигмента: в одних местах образуются пигментные пятна, в других — кожа не загорает.

В некоторых случаях можно улучшить ситуацию, например, прекратить прием определенных лекарств или пройти лечение эндокринных заболеваний.

Врачи-косметологи успешно справляются с возрастными изменениями в коже. Однако стремление к загару любыми средствами может привести к серьезным проблемам со здоровьем.