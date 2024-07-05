Эти летние наряды для женщин 45+ заставят выглядеть моложе на 20 лет

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Стилист Медведев: как выглядеть стильно и привлекательно в зрелом возрасте

3:35
Моя семья » Красота и стиль

В 45 или 50 вы можете быть молодой бабушкой или мамой дошкольника, активной бизнесвумен или счастливой обладательницей ухоженного сада, домика на море, плантации винограда или роз. Или всем этим одновременно.

Стилист Медведев: как выглядеть стильно и привлекательно в зрелом возрасте
Фото: Unsplash by Hannah Morgan, PDM

В таком возрасте можно и нужно оставаться красивой и привлекательной, и одеваться так, чтобы в жару было комфортно и удобно. Итак, одежда для зрелых дам на лето.

Короткие платья и туники

"Да, многие рассказывают о своей нелюбви к "несвежим" коленям и целлюлиту, но, во-первых, многие возрастные дамы уже познакомились с чудесами косметологии и регулярно занимаются спортом, так что их ноги выглядят потрясающе. И носить в таком случае короткое платье совсем не зазорно", — объясняет стилист Андрей Медведев.

Второй вариант — надеть короткие или длинные леггинсы или велосипедки и все равно носить платье или тунику. Или рубашку-оверсайз. Очень удобно по жаре, красиво и задорно. С каблуками это может быть более формальный вариант, с кроссовками или вьетнамками — прогулочный.

Бермуды

Отличная идея для отпуска — обрезать любимую пару джинсов до длины бермуд (чуть выше колена).

"Сейчас бермуды очень в тренде и идеально подходят для женщин за 45, особенно с милой туникой или пляжной накидкой. Для офиса выберите вариант из плотного хлопка или льна и сочетайте с легким блейзером", — рассказывает Андрей.

Длинные свободные платья и кафтаны

Красивая струящаяся многослойность позволяет играть образом, смягчая его или, напротив, делая строже.

"При желании кафтан можно заменить на куртку из денима, вязаный свитер или свободную рубашку-оверсайз — и все это на основе одного длинного свободного платья", — говорит Андрей.

Платье средней длины

Это действительно милый и утонченный образ в винтажном стиле при правильном материале и, конечно, идеальный вариант для лета. И для пляжа, и для города. Если платье без рукавов, сверху можно набросить ту же сорочку или джинсовую куртку.

Платье длиной до колена

"Я считаю, что платья длиной до колена — это очень элегантно и изысканно, воплощение шика. А если это платье сложной формы и интересного силуэта, то вообще прекрасно", — утверждает Андрей.

Свободные брюки

Брюки из льна или вискозы — идеальный летний вариант.

"Хорошо носить их с облегающим верхом — если он выполнен из дышащей ткани. И с чем-то балахонистым и свободным тоже будет замечательно, а если хочется подчеркнуть талию, просто завяжите топ узлом", — предлагает стилист.

Длинные юбки

Последняя, но не менее важная вещь — длинная юбка.

"Она может быть многоярусной, с оборками, разрезом, из легкого хлопка или шелка, из денима и даже тюля (да-да!). Сочетайте юбку с блузкой, майкой в полоску, строгой сорочкой. Обувь позволительна как на каблуке любой высоты, так и без него", — говорит Андрей.

Шорты

И, конечно, не слушайте тех, кто говорит, что шорты в "таком возрасте" носить нельзя. Не надо мыслить штампами и занудствовать, это уж точно прибавляет морщин и возраста. А все остальное, если хочется — можно.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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