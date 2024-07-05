Не делайте эту ошибку: правильное умывание в жару раскрыто

Косметолог-эстетист Таисия Петрова предложила идеальное решение для умывания в жару

2:09 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В жару, когда температура выше 30 градусов, важно и правильно очищать лицо. Какую воду выбрать для умывания и какие мисты использовать в городе, рассказала косметолог-эстетист Таисия Петрова.

Фото: Администрация городского округа Котельники is licensed under public domain

Какой водой лучше умываться в жару

Для умывания рекомендуется использовать прохладную воду (не путать с ледяной). Прохладная вода благоприятно воздействует на все типы кожи: тонизирует сосуды, укрепляет их, бодрит. Для сухой кожи прохладная вода смягчает ее, для жирной — сужает поры и нормализует себорегуляцию.

Почему нельзя использовать ледяную и теплую воду

Ледяная вода может сделать кожу грубее, вызвать сухость и шелушения. Особенно зимой ледяная вода делает кожу жесткой. Теплая и горячая вода, особенно в жару, может вызвать или усугубить проблемы, такие как купероз и розацеа, так как она расширяет сосуды и капилляры на лице.

Полезна ли контрастная вода для лица

Контрастный душ для лица, с чередованием прохладной и теплой воды, безопасен и полезен. Он укрепляет сосуды и снижает риск развития розацеа и телеангиэктазий.

Можно ли умываться в жару несколько раз в день

Да, можно. Но в городе удобнее использовать мисты. Есть множество продуктов с разными свойствами (увлажнение, матирование и др.). Однако, если мист нагреется на жаре, он будет малоэффективен. Таисия Петрова рекомендует мелкодисперсные пульверизаторы с водой, которые дают прохладу и их можно использовать часто.

Важно помнить про качество воды

Помимо температуры воды, важно ее качество. Мягкая и чистая вода лучше для кожи, особенно чувствительной и склонной к аллергии. Мягкая и чистая вода лучше для кожи, особенно чувствительной и склонной к аллергии.

Грубую воду из крана лучше заменить бутилированной или минеральной водой, которая укрепляет липидно-барьерный слой кожи, делая ее ровной и гладкой.