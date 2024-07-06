Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Семенович заявила, что её возлюбленный и его жена продают дом за 470 миллионов
Легкие способы борьбы с жарой: от одежды до питьевого режима
Стало известно, как экономить на топливе
В США уровень безработицы достиг 4,1% в июне, что указывает на начало рецессии
Отправляйтесь в отпуск уже в этом месяце! Рассказываем почему
Названа реальная причина приостановки дела об убийстве Игоря Талькова
Как эффективно худеть с помощью ходьбы: рекомендации эксперта
PNAS: солнечный выброс может повысить уровень УФ-излучения на Земле на 25%
Киш с консервированной горбушей: вкусный и при этом недорогой пирог
Секреты моды для высоких женщин: откройте новые горизонты стиля

Стилист Ведерникова рассказала все про стиль для высоких женщин

3:46
Моя семья » Красота и стиль

Давайте для начала выясним, что значит "высокая женщина". Если ваш рост составляет 175 см или выше, вы явно попадаете в эту категорию, поздравляем.

Стилист Ведерникова рассказала все про стиль для высоких женщин
Фото: Пресс-служба Московской недели моды

И сочувствуем: несмотря на то, что большинство подиумных моделей даже выше вас, вы, наверное, уже заметили, как трудно подобрать одежду в обычном магазине. Это связано с тем, что, как правило, бренды массово шьют вещи на женщин ниже 174 см, это просто факт.

"Выбирая одежду, которая лучше всего подходит вашей фигуре, учитывайте не только свой рост. Кроме длинных ног, у вас может быть мало общего с другими высокими женщинами. На самом деле, обычные категории фигуры — 'треугольник", "песочные часы" или "прямоугольник" применимы для высоких дам точно так же, как и для более миниатюрных", — объясняет стилист Маша Ведерникова.

Базовые советы для высоких женщин

Всегда выбирайте брюки или юбки, подчеркивающие ноги — другого цвета, чем верх. Лучше, чтобы они были высокой посадки. Длинные ноги — это мечта и зависть любой женщины, поэтому прятать такое богатство точно не стоит.

Старайтесь избегать мешковатой одежды и сверху, и снизу — так вы будете выглядеть не только высокой, но и массивной. Вряд ли вам это нужно. Если вам хочется широкий верх, то пусть низ будет прилегающим. И наоборот.

Вертикальные полоски — не ваш вариант, такой принт тоже сужает и удлиняет силуэт визуально. Лучше поискать другие варианты.

"Монохромных образов стоит избегать, они делают фигуру более высокой", — предупреждает Маша.

Платья для высоких женщин

Ваши лучшие союзники — это миди и макси-платья. Они позволяют продемонстрировать ваши великолепные ноги, если есть разрез. Кроме того, они уравновешивают фигуру и очень удобны. Мини тоже хороши, но нужно подбирать длину индивидуально, чтобы не нарушить пропорций.

"Если вы хотите подчеркнуть талию и сделать фигуру более женственной, выбирайте модели с поясом или с приталенным лифом и пышной юбкой. Платья прямого силуэта длиной ниже колена или в пол тоже будут чудо, как хороши — но лучше, чтобы была разбивка цветом, вырезами, принтами, карманами и так далее", — объясняет Маша.

Топы для высоких женщин

Выбирайте топы, которые не опускаются ниже бедер, так как в этом случае вы будете выглядеть длиннее, чем нужно. Блузки или рубашки, которые сидят прямо на бедрах, лучше всего подходят для ваших пропорций. Выбирайте короткий топ, он хорош для спортивных и худощавых девушек.

"Если же вы не хотите демонстрировать живот, заправьте свитер или сорочку под пояс брюк или юбки спереди, а сзади оставьте свободным", — предлагает Маша.

Джинсы и брюки для высоких женщин

Две крайности станут вашими лучшими союзниками: джинсы-скинни и палаццо. Совсем узкое или очень широкое. А вот классических джинсов средней ширины лучше избегать, они требуют очень вдумчивого подхода к выбору верха.

"Если вам так уж хочется джинсовой классики, носите на здоровье, но тогда точно нужно добавить пояс, заправить сорочку внутрь и надеть пуловер или блейзер не ниже линии бедра. Обувь в этом случае может быть как спортивной (кроссовки, балетки), так и классической (лодочки на каблуке, лоферы или мокасины)", — говорит стилист.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Самая большая яхта в мире, которая затмит по размерам "Титаник", спустится на воду к 2028 году

Ulyssia — это грандиозный проект самой большой суперъяхты в мире, созданной известным норвежским дизайнером Эспеном Ойно.

Создаётся самая большая яхта в мире: длина судна составит 324 метра
Певица Алла Пугачёва призывает коллег и друзей уезжать из России
"Нужно валить": Алла Пугачёва призывает коллег и знакомых уезжать из России
Хрустящие малосольные огурчики: всё дело в простом секретном ингредиенте
Вы удивитесь, узнав, как быстро портится бензин в вашем баке
Новейший ЗРПК "Панцирь-С1" вышел на зачистку неба России Дмитрий Плотников Парламентские выборы заложили электоральную "бомбу" под Британию Любовь Степушова Надежда на лучшие времена — отличительная черта янки Сергей Лебедев
NetEase: план России сработал, из банков США и Британии вывозят тонны золота
Турция побила рекорды экспорта товаров на Украину: сумма поставок превысила $300 млн
Секреты для потрясающего объёма волос без фена
Секреты для потрясающего объёма волос без фена
Последние материалы
Легкие способы борьбы с жарой: от одежды до питьевого режима
Стало известно, как экономить на топливе
В США уровень безработицы достиг 4,1% в июне, что указывает на начало рецессии
Отправляйтесь в отпуск уже в этом месяце! Рассказываем почему
Названа реальная причина приостановки дела об убийстве Игоря Талькова
Как эффективно худеть с помощью ходьбы: рекомендации эксперта
PNAS: солнечный выброс может повысить уровень УФ-излучения на Земле на 25%
Киш с консервированной горбушей: вкусный и при этом недорогой пирог
Основы морского страхования
Игрок Pokemon GO потратил два года, чтобы заработать платиновую медаль
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников