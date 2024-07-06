Секреты моды для высоких женщин: откройте новые горизонты стиля

Стилист Ведерникова рассказала все про стиль для высоких женщин

3:46 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Давайте для начала выясним, что значит "высокая женщина". Если ваш рост составляет 175 см или выше, вы явно попадаете в эту категорию, поздравляем.

Фото: Пресс-служба Московской недели моды

И сочувствуем: несмотря на то, что большинство подиумных моделей даже выше вас, вы, наверное, уже заметили, как трудно подобрать одежду в обычном магазине. Это связано с тем, что, как правило, бренды массово шьют вещи на женщин ниже 174 см, это просто факт.

"Выбирая одежду, которая лучше всего подходит вашей фигуре, учитывайте не только свой рост. Кроме длинных ног, у вас может быть мало общего с другими высокими женщинами. На самом деле, обычные категории фигуры — 'треугольник", "песочные часы" или "прямоугольник" применимы для высоких дам точно так же, как и для более миниатюрных", — объясняет стилист Маша Ведерникова.

Базовые советы для высоких женщин

Всегда выбирайте брюки или юбки, подчеркивающие ноги — другого цвета, чем верх. Лучше, чтобы они были высокой посадки. Длинные ноги — это мечта и зависть любой женщины, поэтому прятать такое богатство точно не стоит.

Старайтесь избегать мешковатой одежды и сверху, и снизу — так вы будете выглядеть не только высокой, но и массивной. Вряд ли вам это нужно. Если вам хочется широкий верх, то пусть низ будет прилегающим. И наоборот.

Вертикальные полоски — не ваш вариант, такой принт тоже сужает и удлиняет силуэт визуально. Лучше поискать другие варианты.

"Монохромных образов стоит избегать, они делают фигуру более высокой", — предупреждает Маша.

Платья для высоких женщин

Ваши лучшие союзники — это миди и макси-платья. Они позволяют продемонстрировать ваши великолепные ноги, если есть разрез. Кроме того, они уравновешивают фигуру и очень удобны. Мини тоже хороши, но нужно подбирать длину индивидуально, чтобы не нарушить пропорций.

"Если вы хотите подчеркнуть талию и сделать фигуру более женственной, выбирайте модели с поясом или с приталенным лифом и пышной юбкой. Платья прямого силуэта длиной ниже колена или в пол тоже будут чудо, как хороши — но лучше, чтобы была разбивка цветом, вырезами, принтами, карманами и так далее", — объясняет Маша.

Топы для высоких женщин

Выбирайте топы, которые не опускаются ниже бедер, так как в этом случае вы будете выглядеть длиннее, чем нужно. Блузки или рубашки, которые сидят прямо на бедрах, лучше всего подходят для ваших пропорций. Выбирайте короткий топ, он хорош для спортивных и худощавых девушек.

"Если же вы не хотите демонстрировать живот, заправьте свитер или сорочку под пояс брюк или юбки спереди, а сзади оставьте свободным", — предлагает Маша.

Джинсы и брюки для высоких женщин

Две крайности станут вашими лучшими союзниками: джинсы-скинни и палаццо. Совсем узкое или очень широкое. А вот классических джинсов средней ширины лучше избегать, они требуют очень вдумчивого подхода к выбору верха.

"Если вам так уж хочется джинсовой классики, носите на здоровье, но тогда точно нужно добавить пояс, заправить сорочку внутрь и надеть пуловер или блейзер не ниже линии бедра. Обувь в этом случае может быть как спортивной (кроссовки, балетки), так и классической (лодочки на каблуке, лоферы или мокасины)", — говорит стилист.