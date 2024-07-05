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Соберите идеальный гардероб для отпуска с этими вещами

Стилист Ведерникова: как собрать идеальный капсульный гардероб для отпуска

2:55
Моя семья » Красота и стиль

Вы уже купили билеты и считаете дни до отпуска? Поздравляем и слегка завидуем. Теперь осталось одно приятное занятие — подобрать капсульный гардероб для поездки.

Стилист Ведерникова: как собрать идеальный капсульный гардероб для отпуска
Фото: flickr.com by Angelo Juan Ramos, CC BY 2.0

Придерживаясь основных правил, вы сможете собрать 9 летних вещей, которые помогут вам, а чемодан не будет весить тонну.

"Ключ к хорошему капсульному гардеробу для отпуска — универсальность. Инвестируйте в многофункциональную одежду, которая легко переходит от дневного к вечернему образу. Например, черный купальник — незаменимая вещь для пляжного отдыха, но его можно использовать и как топ для ужина в ресторане. Льняная рубашка подойдет в качестве шикарного покрывала у бассейна или легкого жакета в прохладные вечера", — рассказывает стилист Маша Ведерникова.

Платье "день-ночь" — настоящий must have для отпуска. Платья до щиколотки из хлопка и джерси универсальны: днем их можно использовать как пляжное прикрытие, а вечером легко дополнить поясом и украшениями.

Классическая бретонская футболка сочетается с чем угодно — льняными брюками, джинсами, шортами и юбкой. Лучше взять несколько вариантов, особенно если вы не планируете устраивать стирку в номере.

Брюки с широкими штанинами всегда являются отличным вариантом для отпуска. Легкие варианты из чамбера, льна или джерси позволят вам чувствовать себя комфортно весь день.

Юбка-макси легко превращается из повседневной дневной одежды в вечерний образ — достаточно заменить футболку на интересную блузку или набросить шаль и нанести помаду.

Купальник. Для отпуска вам понадобится всего один хороший купальник.

"Отдайте предпочтение классическим узорам, таким как пейсли и бретонская полоска, или черному цвету для сдержанной элегантности", — предлагает Маша.

Удобные сандалии.

"Неудобная обувь в отпуске — это большое "нет". Выбирайте плоские сандалии с поддержкой и амортизацией. Для большего нарядного варианта выберите минималистичные модели", — утверждает стилист.

Соломенная сумка идеально подходит для всех случаев отдыха. Нам нравятся модели с роскошными акцентами, такими как бамбуковые ручки, кожаная отделка и бахрома.

Шикарная шляпа - обязательный атрибут путешествия в теплые края. Широкополая шляпа защитит ваше лицо от солнечных лучей и придаст шик любому наряду.

Нарядная рубашка.

"От туники до приталенного платья на пуговицах — рубашка идеальна для того, чтобы накинуть ее на бикини днем и надеть с брюками вечером. Придерживайтесь легких тканей, таких как лен и хлопок", — подчеркивает Маша.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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