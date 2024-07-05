Правда о ваших волосах: что делает их ломкими и как это исправить

Лучшие советы и средства для восстановления поврежденных волос

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Очевидный факт: чем длиннее отрастают волосы, тем больше они повреждаются из-за мытья, сушки феном, укладок, тугих хвостов и пучков, воздействия солнца и так далее.

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Помимо внешнего воздействия, волосы могут страдать из-за недостатка белка в рационе. Недостаток полиненасыщенных жирных кислот Омега-3,6 и 9, витаминов А, Е и группы В, биотина, цинка и железа также влияет на их состояние, приводя к "уставшим" локонам с "убитыми" кончиками.

Как понять, что волосы начали сечься?

Волосы становятся тонкими, сухими, ломкими и шершавыми на ощупь. На концах и по длине появляются многочисленные расщепления, делая пряди похожими на сломанные ветки.

По-научному сечение волос - это результат их расслоения из-за микротрещин в кератиновом слое. Внешний слой волоса — кутикула — выполняет защитные функции.

Когда липидная прослойка истончается, чешуйки перестают плотно прилегать и начинают топорщиться, волокна волоса распадаются на части.

Можно ли восстановить локоны?

Волосы состоят на 80% из белка кератина, на 15% из влаги и на 5% из липидов. Поврежденные волосы частично теряют эти элементы. Восстановить до первозданного состояния их невозможно, но можно компенсировать недостачу аминокислот с помощью растительного кератина и гидролизованных протеинов.

Увлажняющие средства на основе гиалуроновой кислоты, лецитина, масел и экстрактов масличных растений удерживают влагу и питают липидами. В уходе должны присутствовать оба типа средств — с увлажняющими компонентами и белковыми.

Лайфхак: протеинсодержащие продукты любят тепло, которое улучшает проникновение ингредиентов в волосы. Укутайте волосы в шапочку для душа, затем в полотенце и подуйте горячим феном. Не наносите протеиновые средства на кожу головы.

Чем еще можно помочь?

Используйте правильное полотенце. Мокрые волосы уязвимы, и лучше выбирать полотенце из гладкой ткани типа микрофибры или шелковые полотенца. Никогда не трите волосы, только осторожно промакивайте.

Всегда используйте термозащиту. Лучше отказаться от горячих инструментов для укладки. Если без фена не обойтись, нанесите несмываемое средство с силиконами или маслами, которое уменьшит вредное воздействие горячего воздуха. Используйте фен на минимальных температурах и сушите волосы у корней.

Не забывайте о несмываемом средстве с липидами. Это может быть крем или масло, защищающее волосы и создающее гладкую пленку. Наносите на влажные волосы перед укладкой или на особенно поврежденные пряди.