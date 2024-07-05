Уход за кожей, который только ухудшает акне

Косметолог Малкина поделилась важными советами по уходу за кожей с акне

2:22 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Многие обращаются к косметологу именно с проблемой акне. Но нередко люди пытаются справиться с недугом самостоятельно и только ухудшают ситуацию. Врач-косметолог Кристина Малкина рассказала о главных ошибках при лечении акне.

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Специалист подчеркнула, что главной ошибкой является попытка выдавить черные точки и прыщи. Из-за этого бактерии расползаются по коже, провоцируя новые воспаления.

При слишком активном механическом воздействии на кожном покрове могут остаться следы, пигментация, рубцы и корочки. Малкина отметила, что такая процедура, как механическая чистка, не является методом лечения акне, она выступает как вспомогательный элемент.

Необходимо также проконсультироваться с врачом о целесообразности данной процедуры. Спиртовые лосьоны также негативно повлияют на проблемную кожу. Они пересушивают кожу, лишь усиливая секрецию кожного сала и, следовательно, акне.

Косметолог обратила внимание на использование кислот в уходе — бесконтрольное использование таких средств может усугубить состояние кожи. Врач рекомендует подбирать уход вместе со специалистом, чтобы подобрать подходящее и безопасное средство.

Применение скраба в уходе за проблемной кожей также является ошибкой. Механические частицы могут задеть прыщ, и его содержимое распространится по эпидермису. При этом бактерии могут попасть в микротравму, которая появилась при скрабировании, что спровоцирует новый очаг воспаления.

Эксперт отметила и негативное влияние ультрафиолета на кожу: из-за обезвоживания она теряет свои защитные свойства, а кожное сало загустевает, в результате чего появляются новые воспаления.

Тональный крем часто используется как перекрытие несовершенств кожи. Однако специалист не рекомендует использовать это средство на ежедневной основе.

"При нанесении "тоналки" поры кожи закупориваются, что создает окклюзию и благоприятные условия для роста и размножения бактерий акне. Поэтому использовать тональные средства в ежедневном уходе не рекомендуется", — заключила врач.