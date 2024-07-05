Это средство поможет добиться идеальной кожи

Ретинол считается одним из лучших средств для ухода за кожей. Косметолог Кристина Новикова объясняет, почему процедуры с этим витамином и продукты с его содержанием стоит включить в свой уход.
С возрастом поддерживать гладкость кожи становится труднее, и без пилингов и мезотерапии с ретинолом не обойтись. Регулярное проведение процедур с ретинолом у косметолога позволяет поддерживать отличное состояние кожи на долгие годы.
"Я особенно люблю мезотерапию с ретинолом, так как уже после первой процедуры происходит мягкое отшелушивание — цвет лица улучшается, кожа подтягивается", — отмечает Кристина.
Ретинол мощно обновляет клетки. С возрастом проблема потери упругости кожи становится актуальнее, и ретинол стимулирует выработку коллагена.
"Мои пациенты чередуют кислотные пилинги со средствами на основе ретинола в зимнее время для улучшения состояния кожи", — комментирует Кристина.
Ретинол помогает в борьбе с акне и осветляет кожу, избавляя от постакне.
"Лечение акне — долгий процесс, требующий комплексной терапии. Не занимайтесь самолечением, особенно средствами с ретинолом. Важно, чтобы специалист подбирал подходящее вам средство, так как витамин не всегда безопасен", — объясняет Кристина.
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