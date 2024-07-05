Трендовый розовый макияж: как выбрать подходящий оттенок в зависимости от вашего типа внешности?

Розовый макияж: кому подходит и как выбрать идеальные оттенки?

2:01 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Модный розовый макияж уже несколько сезонов подряд находится на пике популярности. Этот свежий и яркий оттенок прекрасно подчеркивает женственность и нежность, но он идёт не всем. Давайте разберемся, каким девушкам розовый макияж подойдет лучше всего.

Фото: unsplash.com by freestocks.org freestocks, PDM

Цветотип и оттенок кожи

Светлая, фарфоровая кожа отлично сочетается с пастельными и холодными розовыми оттенками, создавая романтичный и свежий образ. Девушкам с оливковым и золотистым подтоном подойдут более теплые, насыщенные розовые тона, которые подчеркнут природную красоту и добавят сияния.

Цвет глаз

Розовый макияж может стать идеальным выбором для обладательниц голубых и зелёных глаз. Эти оттенки делают взгляд более яркими и выразительными. Кареглазым девушкам тоже стоит попробовать такой макияж, но важно выбирать правильные оттенки. Например, тени с розовым подтоном, дополненные коричневыми или золотистыми акцентами, прекрасно подчеркнут карие глаза.

Тип внешности

Розовый макияж идеально подходит для девушек с мягкими чертами лица. Легкие румяна, нежные розовые тени и помада подчеркнут естественную красоту и придадут лицу свежий, отдохнувший вид. Однако, если у вас ярко выраженные скулы, сильная линия подбородка или крупные черты, можно использовать розовый как акцентный цвет, например, в качестве тинта для губ.

Ситуация и стиль

Розовый макияж отлично подходит для дневных образов и романтических свиданий. Он придает лицу легкость и нежность, создавая впечатление естественности и ухоженности. Для вечерних выходов можно использовать более насыщенные оттенки, дополнив их сияющими элементами.

Подбирайте свои оттенки, экспериментируйте и наслаждайтесь своим новым образом!