Этот один шаг в уходе за кожей вы точно упускаете

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Косметолог Головина объяснила необходимость отшелушивания для здоровья кожи

1:47
Моя семья » Красота и стиль

Все мы знаем, что для здорового ухода за лицом необходимо выполнять определенные бьюти-ритуалы. Основные действия: очищение, увлажнение и использование SPF — полезны для всех типов кожи, но есть один важный шаг, которого обычно избегают: отшелушивание.

Косметолог Головина объяснила необходимость отшелушивания для здоровья кожи
Фото: Freepik is licensed under Free license

"Существует ложное убеждение, что эксфолиация повреждает кожный барьер (это может быть правдой, если делать это неправильно или использовать слишком жесткие для вашего типа кожи средства), но отшелушивать кожу просто необходимо, чтобы получить сияющий и чистый цвет лица", — объясняет косметолог Ирина Головина.

Существует два типа эксфолиантов: физические (с зернами, такими как сахар или кофе) и химические (с AHA и BHA кислотами). Оба типа полезны при правильном использовании.

Отшелушивание придает коже сияние и улучшает ее здоровье, стимулируя синтез коллагена. Однако важно не переусердствовать, чтобы избежать повреждений и раздражений. Людям с чувствительной кожей следует выбирать щадящие средства.

Важно помнить, что кожа лица и шеи гораздо более нежная и деликатная, чем на остальных участках тела, поэтому большинству людей нужны два разных отшелушивающих средства.

Лучше отшелушивать кожу утром, когда она восстанавливается. Тепло в душе смягчает кожу и открывает поры, что делает эксфолиацию более эффективной.

"Если вы делаете пилинг в ванной, выбирайте гель без отдушек и отмокайте в течение 10 минут перед началом отшелушивания. Если принимаете душ, постойте под ним в течение пяти минут перед эксфолиацией", — рассказывает Ирина.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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