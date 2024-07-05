Невероятные факты о ногах, которые изменят ваше отношение к уходу за ними

Здоровье ног играет важную роль в общем состоянии организма — ноги связаны с коленями, тазобедренными суставами, позвоночником и мозгом, что влияет на эмоции, способность мыслить и запоминать. Подошвенная часть ступней содержит точки, проецирующие внутренние органы.
Если ступни в плохом состоянии — мозоли, натоптыши, грибок или нечувствительные участки — это отражается на всем организме. Достаточно ли этих аргументов, чтобы ухаживать за своими ногами между сеансами педикюра в салоне?
Качество жизни человека во многом зависит от здоровья ног. Если ваши ноги болят при ходьбе, это мешает работать в полную силу. Даже дома необходимо передвигаться для выполнения элементарных задач.
Боль в ступнях мешает прогулкам, пробежкам, занятиям спортом и танцами, что увеличивает риск заболеваний, связанных с образом жизни, таких как болезни легких, сердца, сосудов и органов пищеварения, а также диабет. Правильный уход за ногами особенно важен при наличии диабета, чтобы избежать связанных с ним заболеваний стоп.
Мыть ноги нужно ежедневно перед сном или после спортзала. Важно тщательно вытирать кожу, особенно между пальцами, чтобы избежать бактерий и грибков.
Если ноги устали, сделайте ванночку. Замочите их на 15-20 минут в теплой воде с морской солью, добавив мягкий шампунь и эфирное масло (апельсин или лаванда).
Массируйте ноги мягкой щеткой или используйте скрабы и химические отшелушиватели. Обрабатывайте натоптыши и мозоли пемзой. Процедуру можно проводить раз в неделю.
После скрабирования высушите ноги и нанесите увлажняющий крем, помассируйте. Используйте натуральные масла, такие как масло ши или какао. При трещинах на пятках используйте крем с мочевиной.
Обувь должна быть просторной, с супинатором, из натуральных дышащих материалов. Это способствует здоровью ног.
Обращайте внимание на симптомы грибковых инфекций и вовремя их устраняйте. При потливости ног используйте антиперспирант-спрей или лекарственную пудру.
Прокатывание теннисного мяча или хождение по рельефному коврику, гладким камням, траве, песку или коврику с пластиковыми шипами помогает облегчить усталость ног.
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