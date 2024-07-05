Невероятные факты о ногах, которые изменят ваше отношение к уходу за ними

Важность ухода за ногами: как сохранить здоровье и активность

2:51 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Здоровье ног играет важную роль в общем состоянии организма — ноги связаны с коленями, тазобедренными суставами, позвоночником и мозгом, что влияет на эмоции, способность мыслить и запоминать. Подошвенная часть ступней содержит точки, проецирующие внутренние органы.

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Если ступни в плохом состоянии — мозоли, натоптыши, грибок или нечувствительные участки — это отражается на всем организме. Достаточно ли этих аргументов, чтобы ухаживать за своими ногами между сеансами педикюра в салоне?

Почему важен уход за ногами?

Качество жизни человека во многом зависит от здоровья ног. Если ваши ноги болят при ходьбе, это мешает работать в полную силу. Даже дома необходимо передвигаться для выполнения элементарных задач.

Боль в ступнях мешает прогулкам, пробежкам, занятиям спортом и танцами, что увеличивает риск заболеваний, связанных с образом жизни, таких как болезни легких, сердца, сосудов и органов пищеварения, а также диабет. Правильный уход за ногами особенно важен при наличии диабета, чтобы избежать связанных с ним заболеваний стоп.

Домашние процедуры для ухода за ногами

Правильное мытье ног

Мыть ноги нужно ежедневно перед сном или после спортзала. Важно тщательно вытирать кожу, особенно между пальцами, чтобы избежать бактерий и грибков.

Солевые ванночки

Если ноги устали, сделайте ванночку. Замочите их на 15-20 минут в теплой воде с морской солью, добавив мягкий шампунь и эфирное масло (апельсин или лаванда).

Эксфолиация кожи ног

Массируйте ноги мягкой щеткой или используйте скрабы и химические отшелушиватели. Обрабатывайте натоптыши и мозоли пемзой. Процедуру можно проводить раз в неделю.

Увлажнение стоп

После скрабирования высушите ноги и нанесите увлажняющий крем, помассируйте. Используйте натуральные масла, такие как масло ши или какао. При трещинах на пятках используйте крем с мочевиной.

Выбор удобной обуви

Обувь должна быть просторной, с супинатором, из натуральных дышащих материалов. Это способствует здоровью ног.

Здоровье ногтей и борьба с грибком

Обращайте внимание на симптомы грибковых инфекций и вовремя их устраняйте. При потливости ног используйте антиперспирант-спрей или лекарственную пудру.

Массаж стоп

Прокатывание теннисного мяча или хождение по рельефному коврику, гладким камням, траве, песку или коврику с пластиковыми шипами помогает облегчить усталость ног.