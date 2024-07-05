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Что происходит с вашими ногтями после снятия гель-лака: как восстановить ногти

Нейл-мастер Сердцева поделилась способами укрепления ногтей после гель-лака

2:01
Моя семья » Красота и стиль

Увлечение гель-лаком может обернуться настоящей трагедией для ногтей. Нейл-мастер Анастасия Сердцева рассказала, как помочь ногтям быстрее восстановиться, если вы решили отдохнуть от постоянного покрытия.

Нейл-мастер Сердцева поделилась способами укрепления ногтей после гель-лака
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Укорачиваем ногти

После снятия геля ногти всегда истончены.

"Не стремитесь отрастить их сразу, они будут ломаться после снятия как минимум пару месяцев. Срежьте их максимально коротко, в это же время дополнительно укрепляйте и откажитесь даже от обычного покрытия лаком, чтобы не напрягать пластину еще больше", — уточняет Анастасия.

Не шлифуем

Не всегда мастер снимает гель аккуратно, часто хочется максимально отшлифовать ногти после снятия. Эксперт настоятельно не рекомендует так делать.

"Вы еще больше травмируете ногтевую пластину, спиливая и так тонкий слой ногтя. Подпилите самые шершавые участки, но далее только увлажнение и питание, откажитесь от бафов и пилок для обработки верхней части ногтя до полного его восстановления", — говорит Анастасия.

Позаботьтесь о кутикуле

Кутикулу важно не только вовремя удалять, но и ухаживать за этой областью ногтя, увлажняя и питая.

"Если у вас тонкая кутикула, можно просто отодвигать ее апельсиновой палочкой, а вот от плотной лучше избавляться обрезая. После удаления обязательно используйте средство на основе масла абрикоса или оливы — они отлично питают ноготь и кутикула уже не будет отрастать такой сухой. Руки всегда будут выглядеть аккуратно даже без покрытия", — объясняет Анастасия.

Ванночки

Чтобы помочь ногтям отрастать еще быстрее, используйте ванночки для укрепления пластины. Эксперт рекомендует распаривать руки в ванночках с розовой солью, также добавляйте в воду масла, чтобы смягчить действие соли на кожу. Делать ванночки чаще двух раз в неделю не следует — вы просто пересушите кожу.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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