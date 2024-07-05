Что происходит с вашими ногтями после снятия гель-лака: как восстановить ногти

Нейл-мастер Сердцева поделилась способами укрепления ногтей после гель-лака

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Увлечение гель-лаком может обернуться настоящей трагедией для ногтей. Нейл-мастер Анастасия Сердцева рассказала, как помочь ногтям быстрее восстановиться, если вы решили отдохнуть от постоянного покрытия.

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Укорачиваем ногти

После снятия геля ногти всегда истончены.

"Не стремитесь отрастить их сразу, они будут ломаться после снятия как минимум пару месяцев. Срежьте их максимально коротко, в это же время дополнительно укрепляйте и откажитесь даже от обычного покрытия лаком, чтобы не напрягать пластину еще больше", — уточняет Анастасия.

Не шлифуем

Не всегда мастер снимает гель аккуратно, часто хочется максимально отшлифовать ногти после снятия. Эксперт настоятельно не рекомендует так делать.

"Вы еще больше травмируете ногтевую пластину, спиливая и так тонкий слой ногтя. Подпилите самые шершавые участки, но далее только увлажнение и питание, откажитесь от бафов и пилок для обработки верхней части ногтя до полного его восстановления", — говорит Анастасия.

Позаботьтесь о кутикуле

Кутикулу важно не только вовремя удалять, но и ухаживать за этой областью ногтя, увлажняя и питая.

"Если у вас тонкая кутикула, можно просто отодвигать ее апельсиновой палочкой, а вот от плотной лучше избавляться обрезая. После удаления обязательно используйте средство на основе масла абрикоса или оливы — они отлично питают ноготь и кутикула уже не будет отрастать такой сухой. Руки всегда будут выглядеть аккуратно даже без покрытия", — объясняет Анастасия.

Ванночки

Чтобы помочь ногтям отрастать еще быстрее, используйте ванночки для укрепления пластины. Эксперт рекомендует распаривать руки в ванночках с розовой солью, также добавляйте в воду масла, чтобы смягчить действие соли на кожу. Делать ванночки чаще двух раз в неделю не следует — вы просто пересушите кожу.