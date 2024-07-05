Как защитить кожу этим летом: главные способы

Дерматолог Петренко объяснила, как правильно ухаживать за кожей летом

1:44 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Начался летний сезон. Дерматолог Вера Петренко предупреждает, что УФ-лучи никогда не проходят для кожи бесследно. Эксперт рассказала, как избежать проблем с кожей после длительного пребывания под прямыми солнечными лучами.

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Увлажнение кожи

Даже если вы можете похвастаться идеальной кожей без признаков воспалений и шелушений, необходимо подобрать хорошее увлажняющее средство на летний сезон. Увлажнять кожу после загара необходимо ежедневно.

"Если игнорировать этот пункт, можно обнаружить развитие гиперкератоза — кожа покрывается слоем мертвых клеток, который провоцирует всевозможные проблемы, такие как угри и обезвоживание", — комментирует Вера.

Защита от солнца

Когда кожа приобретает золотистый оттенок, многие прекращают использовать средства с защитой от УФ-лучей, считая, что такая кожа уже не нуждается в защите от солнца. Эксперт не согласен с этим.

"Пока вы активно загораете, отказываться от защитных средств нельзя, так как кожа не может выдержать такое количество солнечных лучей без поддержки SPF", — говорит дерматолог.

Очищение и отшелушивание

Летом коже необходимо легкое отшелушивание, особенно если у вас жирный тип кожи. Как вариант, для домашнего использования летом можно приобрести энзимную пудру или пилинг-скатку.

"Конечно, никаких кислот и агрессивных пилингов, но вы можете посоветоваться со своим косметологом, который подберет для вас подходящий состав, чтобы раз в месяц тщательно очищать кожу от омертвевших частичек", — советует Вера.