Какие продукты мешают вашим тренировкам

Известный факт — тренировки без правильной диеты не имеют смысла. Фитнес-гуру Виталий Новиков рассказал о продуктах, запрещенных после активных занятий в спортзале.
Продукты с содержанием соли
Во время занятий активно выводится жидкость из организма, вместе с ней мы теряем и минералы, соли. Быстрое восполнение соли грозит сильными отеками, с которыми не так-то просто бороться.
"Любые соленые продукты исключите как минимум до следующего дня, а после занятий желательно обратить внимание на говядину, зеленые овощи и молоко", — поясняет Виталий.
Шоколад
Любые продукты с высоким содержанием сахара, а также большинство видов молочного шоколада не принесут никакой пользы, скорее, вред.
"Можно съесть немного горького шоколада, а вот батончики, которые якобы разработаны для худеющих, я бы не рекомендовал — сахара там предостаточно", — говорит Виталий.
Некоторые овощи
Сразу после тренировки будьте осторожны с морковью, сельдереем и огурцами. Как говорит эксперт, пусть они и низкокалорийны, однако не способны помочь восстановить силы и поддержать метаболизм.
Вы можете смело употреблять их в остальные дни для поддержания формы, но сразу же после тренировки все же стоит обратить внимание на морепродукты, йогурты и орехи.
Фрукты
Также некоторые виды фруктов могут замедлить ваши результаты в зале. Речь идет о тех, где высокий гликемический индекс. К ним относятся ананасы, бананы и арбуз.
Творожные кексы с вишней — это изысканная домашняя выпечка, которая поражает своей мягкостью и свежестью ягод.