Какие продукты мешают вашим тренировкам

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Фитнес-гуру Новиков: продукты, которых следует избегать после тренировки

1:39
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Известный факт — тренировки без правильной диеты не имеют смысла. Фитнес-гуру Виталий Новиков рассказал о продуктах, запрещенных после активных занятий в спортзале.

Фитнес-гуру Новиков: продукты, которых следует избегать после тренировки
Фото: Freepik is licensed under Free license

Продукты с содержанием соли

Во время занятий активно выводится жидкость из организма, вместе с ней мы теряем и минералы, соли. Быстрое восполнение соли грозит сильными отеками, с которыми не так-то просто бороться.

"Любые соленые продукты исключите как минимум до следующего дня, а после занятий желательно обратить внимание на говядину, зеленые овощи и молоко", — поясняет Виталий.

Шоколад

Любые продукты с высоким содержанием сахара, а также большинство видов молочного шоколада не принесут никакой пользы, скорее, вред.

"Можно съесть немного горького шоколада, а вот батончики, которые якобы разработаны для худеющих, я бы не рекомендовал — сахара там предостаточно", — говорит Виталий.

Некоторые овощи

Сразу после тренировки будьте осторожны с морковью, сельдереем и огурцами. Как говорит эксперт, пусть они и низкокалорийны, однако не способны помочь восстановить силы и поддержать метаболизм.

Вы можете смело употреблять их в остальные дни для поддержания формы, но сразу же после тренировки все же стоит обратить внимание на морепродукты, йогурты и орехи.

Фрукты

Также некоторые виды фруктов могут замедлить ваши результаты в зале. Речь идет о тех, где высокий гликемический индекс. К ним относятся ананасы, бананы и арбуз.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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