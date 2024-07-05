Какие продукты мешают вашим тренировкам

Фитнес-гуру Новиков: продукты, которых следует избегать после тренировки

1:39 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Известный факт — тренировки без правильной диеты не имеют смысла. Фитнес-гуру Виталий Новиков рассказал о продуктах, запрещенных после активных занятий в спортзале.

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Продукты с содержанием соли

Во время занятий активно выводится жидкость из организма, вместе с ней мы теряем и минералы, соли. Быстрое восполнение соли грозит сильными отеками, с которыми не так-то просто бороться.

"Любые соленые продукты исключите как минимум до следующего дня, а после занятий желательно обратить внимание на говядину, зеленые овощи и молоко", — поясняет Виталий.

Шоколад

Любые продукты с высоким содержанием сахара, а также большинство видов молочного шоколада не принесут никакой пользы, скорее, вред.

"Можно съесть немного горького шоколада, а вот батончики, которые якобы разработаны для худеющих, я бы не рекомендовал — сахара там предостаточно", — говорит Виталий.

Некоторые овощи

Сразу после тренировки будьте осторожны с морковью, сельдереем и огурцами. Как говорит эксперт, пусть они и низкокалорийны, однако не способны помочь восстановить силы и поддержать метаболизм.

Вы можете смело употреблять их в остальные дни для поддержания формы, но сразу же после тренировки все же стоит обратить внимание на морепродукты, йогурты и орехи.

Фрукты

Также некоторые виды фруктов могут замедлить ваши результаты в зале. Речь идет о тех, где высокий гликемический индекс. К ним относятся ананасы, бананы и арбуз.