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Риск ради красоты: что на самом деле скрывается за модой на "турецкие зубы"

Стоматолог Викторова: стоит ли соглашаться на "турецкие зубы"

2:35
Моя семья » Красота и стиль

В погоне за идеальной улыбкой люди идут на многие жертвы. В последние годы большую популярность набрал тренд "турецких зубов". О том, что это и почему не стоит так рисковать своим здоровьем и внешностью, рассказала стоматолог Лилия Викторова.

Стоматолог Викторова: стоит ли соглашаться на "турецкие зубы"
Фото: freepik.com by senivpetro, PDM

Быстро, просто и недорого

Основной момент, который манит клиентов турецких стоматологических клиник — цена. И действительно, цена на эстетические процедуры в Турции несравнима с московскими или европейскими.

"Многие стоматологические процедуры здесь, в Турции, настолько популярны, что местные считают лечение чем-то вроде похода на маникюр", — говорит Лилия.

Что такое "зубы по-турецки"

Суть процедуры создания турецких зубов — получение ослепительно-белой улыбки. Конечно, такая улыбка выглядит максимально фейково, но запрос на такую процедуру просто огромен.

"Забудьте здесь про брекеты, турецкие врачи освоили быстрый способ исправления любой кривизны. Они просто стачивают зубы под корешки и делают коронки неестественного цвета", — подчеркивает Лилия.

Как проходит процедура

Свои натуральные зубы врач стачивает до пеньков, затем надевает коронки и прижигает десна лазером, чтобы таким образом запечатать проем между десной и новым зубом.

Эксперт поясняет, что такой способ пусть и быстрый, не требующий особых затрат, однако помните, что вы лишаетесь здоровья зубов ради сомнительного эффекта, который, откровенно говоря, на редкого любителя и сорвать восхищение окружающих на родине едва ли получится.

"Хочу отметить, что процедура очень болезненная, особенно если у вас есть проблемы с чувствительностью зубов. Кроме того, под коронками может начаться бактериальный процесс, если между десной и зубом останется даже мелкий зазор. Придется все снимать и переделывать", — объясняет Лилия.

Кому стоит решиться на процедуру, а кому — подумать

Соглашаться на подобного рода манипуляции стоматолог рекомендует людям, чьи натуральные зубы едва ли подлежат восстановлению — крошатся, темнеют без возможности восстановления и требуют эстетической коррекции.

Если же вы не испытываете проблем с внешним видом зубов, стоит задуматься о менее травматичных манипуляциях — профессиональное отбеливание, установка элайнеров или брекетов, а также, в крайнем случае, виниров с прозрачным краем для большей естественности.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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