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Как не потерять макияж под солнцем: макияж и солнцезащитные очки

Визажист Брусницына поделилась способами сохранения макияжа в жаркую погоду

2:33
Моя семья » Красота и стиль

Давайте представим ситуацию: вы довели свой макияж до совершенства и отправляетесь на прогулку ярким летним днем. Вы достаете темные очки и собираетесь в путь.

Визажист Брусницына поделилась способами сохранения макияжа в жаркую погоду
Фото: unsplash.com by Сай Киран Анагани, CC0

Тут вы чувствуете: маленькие бисеринки пота скользят по вашему носу вместе с прекрасными очками, а следом "плывут" и тени, и тушь. Как этого избежать?

Летний гардероб тональных средств

Солнцезащитные очки сами по себе не вызывают потоотделения, но их ношение в теплую погоду способствует повышенной влажности, создавая барьер, задерживающий тепло. Визажист Любовь Брусницына советует при температуре выше 20 градусов использовать долгоиграющий праймер, матовую тональную основу и консилер.

Эти средства прилипают к коже и обеспечивают увлажнение благодаря таким ингредиентам, как гиалуроновая кислота и некомедогенные масла.

Выбор косметики одного типа

Матирующий увлажняющий крем и не содержащее масел средство с SPF под макияж подойдут для жирной или комбинированной кожи, предотвращая появление лишних масел.

Для сухой или чувствительной кожи подойдут формулы на водной основе, которые обеспечивают легкое покрытие и требуют повторного нанесения. Выбирайте косметику одного типа: водной, масляной или силиконовой основы, внимательно изучая состав.

Правильные средства для нанесения макияжа

Создание гладкой основы важно. Средства на силиконовой или масляной основе наносите кистью, а на водной — влажной губкой. Универсальная техника для жаркой погоды: наносите тональный крем подушечками пальцев, избегая чрезмерного растирания, праймер для глаз на нос и скулы, затем легкий базовый слой, полупрозрачную пудру и закрепляющий спрей.

Никогда не наносите макияж на влажную кожу

Если вы вспотели, сначала используйте матирующие салфетки и аккуратно промокните влажные участки. Дождитесь высыхания кожи, затем поправьте макияж минимальным количеством средств, снова нанесите пудру и закрепляющий спрей.

Правильное использование солнечных очков

После макияжа протрите подушечки носа очков спиртом и нанесите немного пудры на переносицу и на те участки очков, которые касаются лица. Это предотвратит смазывание макияжа и удалит загрязнения.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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