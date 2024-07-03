Почему целлюлит есть у большинства женщин и как с ним бороться

Целлюлит есть почти у 90% женщин, включая тех, кто соответствует описанию "тонкие и звонкие". Существует множество дезинформации о целлюлите, его причинах и способах устранения.
Прежде чем тратить деньги на косметические процедуры или безрецептурные средства, ознакомьтесь с реальными фактами о целлюлите.
Целлюлит вызывается токсинами в организме: миф
Целлюлит возникает, когда жировые отложения пробиваются сквозь коллагеновые волокна соединительной ткани под кожей. Это чаще всего происходит в области ягодиц и бедер, но может также быть на руках, животе и других проблемных зонах.
Ослабление соединительной ткани может быть вызвано гормональным дисбалансом, недостатком физической активности, избытком жира и плохим кровообращением. Однако это состояние не вызывается токсинами.
У женщин целлюлит встречается чаще, чем у мужчин: факт
У женщин больше жира на бедрах и животе, а также меньше поддерживающей соединительной ткани. Тем не менее, около 10% мужчин также страдают от целлюлита.
Целлюлит усиливается с возрастом: факт
Гормоны играют важную роль в появлении целлюлита. С возрастом уровень эстрогена у женщин снижается, что ухудшает кровообращение, уменьшает выработку коллагена и приводит к разрушению соединительной ткани.
Целлюлит обусловлен генетически: факт
Целлюлит может передаваться по наследству. Если у вашей матери и бабушки был целлюлит, то вероятность его появления у вас выше. Однако диета, физические упражнения и поддержание здорового веса также играют значительную роль.
Целлюлит бывает только у людей без хорошей физической формы: миф
Лишний вес делает целлюлит более заметным, но он встречается у женщин всех форм и размеров, включая очень стройных и спортивных.
Упражнения могут уменьшить проявления целлюлита: факт
Регулярные упражнения не могут полностью устранить целлюлит, но могут помочь уменьшить его проявления. Укрепление и тонизирование мышц подтягивают кожу, делая целлюлит менее заметным.
Кардио лучше всего подходит для уменьшения апельсиновой корки по всему телу: миф
Бег и другие кардиотренировки помогают сбросить вес, что может уменьшить проявление целлюлита. Однако для заметного улучшения состояния кожи нужны силовые тренировки.
Неинвазивные процедуры против целлюлита действительно работают: факт
Лазерные, радиочастотные и массажные методики могут уменьшить проявления целлюлита в краткосрочной перспективе.
Некоторые продукты питания могут помочь в борьбе с целлюлитом: факт
Сбалансированная диета, богатая растениями, может уменьшить воспаление и помочь поддерживать здоровый вес. Постоянная гидратация также поддерживает соединительную ткань сильной и эластичной. Ешьте больше огурцов, редиса, помидоров и болгарского перца, которые на 90% состоят из воды.
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