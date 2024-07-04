Летние причёски в стиле 90-х: вдохновение ностальгией для современных модниц

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Возвращение к стилю 90-х: модные причёски для летнего сезона

2:01
Моя семья » Красота и стиль

Вдохновение 90-х годов в мире моды и красоты не утрачивает своей актуальности и в современных реалиях. Особенно ярко это проявляется в создании причесок, которые стали настоящей классикой стиля. Легкие, непринужденные, но при этом выразительные образы снова завоевывают популярность. Давайте рассмотрим несколько вариантов причёсок из 90-х, которые идеально подойдут для этого летнего сезона.

Возвращение к стилю 90-х: модные причёски для летнего сезона
Фото: flickr.com by Alex, CC BY 2.0

Роскошные локоны

Одна из самых популярных причёсок 90-х — это волнистые волосы. Для создания этого образа используйте утюжок для завивки или плойку. Обильно нанесите термозащитный спрей, завивайте пряди поочередно, а затем разберите волосы руками для естественного объема.

Высокий хвостик с объёмом

Соберите волосы в высокий хвост и создайте объем на корнях, используя расческу и лак для волос. Этот стиль был популярен в 90-е и идеально подходит для жаркого летнего дня, придавая образу легкость и стиль.

Хвостик с косичкой-ободком

Сделайте маленькую косичку и оберните ею голову, как ободок. Закрепите концы на затылке и соберите оставшиеся волосы в низкий хвостик. Этот ультрамодный стиль 90-х лет прекрасно подойдет для летних вечеринок или романтических свиданий.

Двойные хвостики

Этот стиль подойдет для активного отдыха и создания яркого образа. Разделите волосы на две части и закрепите каждую на уровне ушей. Можно оставить кончики прямыми или завить их для добавления объема.

Не забудьте дополнить любой из этих вариантов аксессуарами, популярными в 90-х годах, такими как заколки с жемчугом или яркие резинки для волос. Эти простые и стильные причёски помогут вам выглядеть модно и оригинально в летний сезон, вдохновляясь духом и эстетикой прошлых десятилетий.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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