Как поддерживать густые брови и ресницы без декоративной косметики

Эксперты объяснили, что нужно знать о сыворотках для бровей и ресниц

2:47 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

За последние годы средства для стимуляции роста бровей и ресниц завоевали интерес потребителей. Абсолютной нормой стало использование сыворотки наряду с кремами в ежедневном уходе — теперь эти средства воспринимаются как необходимые бьюти-продукты.

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Тренд на натуральность и естественность остается актуальным: все больше девушек стремятся выглядеть уверенно без туши и другой декоративной косметики. Эти продукты как раз и помогают поддерживать натуральную красоту.

Сыворотка - это концентрат активных веществ, направленных на решение определенных проблем. Например, если вы хотите густые ресницы или брови, следует выбирать средства, содержащие компоненты, благотворно влияющие на работу волосяных луковиц:

Витамины группы В и витамин Е (токоферол).

Гиалуроновая кислота как мощный увлажнитель.

Разогревающие компоненты для усиления кровообращения и обновления клеток, например вытяжки на основе меда или облепихи.

Экстракты растений.

"При выборе сыворотки очень важно ознакомиться с составом и обратить внимание на первые 3-4 позиции в ингредиентах, так как они занимают наибольший удельный вес в общей массе продукта. Если на первых местах указаны эмульгаторы, стабилизаторы или нейтральные компоненты без особо выраженного действия, то результативность такой сыворотки будет низкой. Обязательно при покупке проверяйте срок годности и целостность упаковки продукта", — добавили эксперты.

Полезные советы

Возьмите в привычку изучать составы любой косметики перед покупкой. Используйте интернет для поиска описаний компонентов.

Не избегайте химически созданных ингредиентов, среди них много безопасных и эффективных активов.

Натуральный — не всегда лучший. Косметические инновации XXI века предлагают баланс между природным и научным. Обратите внимание на дополнительные ингредиенты, такие как пептиды и глицерин. Они часто включены в состав средств для ухода за кожей, ресницами и бровями.

Читайте инструкции, даже если вы неоднократно пользовались средством. Производители могут изменить формулу и правила применения.

Регулярность использования сыворотки является ключевым моментом. Ежедневное применение продукта даст более заметные результаты, чем нестабильное использование.

Перед нанесением сыворотки тщательно очищайте зону бровей и глаз. Демакияж и умывание с косметическими средствами обязательны для подготовки кожи и волосков.