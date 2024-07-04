Бальзам или кондиционер: почему выбор может изменить ваши волосы навсегда

Всё, что нужно знать о разнице между бальзамом и кондиционером для волос

3:40 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Если вы придерживаетесь правильного ухода за локонами, то после мытья с шампунем наносите бальзам-ополаскиватель или кондиционер. Они похожи по применению, поэтому их нередко путают.

Фото: unsplash.com by Pete Bellis petebellis, PDM

На самом деле это разные продукты, и активное действие у них отличается. Разберёмся, в чем разница между кондиционером и бальзамом для волос, и что подойдет вам.

Чем отличается бальзам от кондиционера для волос

Хотя эти средства похожи по свойствам и использованию, между ними всё же есть отличия. Бальзам отличается густой консистенцией. В него нередко добавляют масла и другие питающие компоненты, которые ухаживают за локонами и восстанавливают блеск и силу.

Это средство сильнее ухаживает за прядями, чем кондиционер, он помогает восстановить локоны. Поэтому, если ваши локоны нуждаются в интенсивном уходе после краски, химической завивки или пересушены ежедневным использованием фена, выбирайте бальзам.

Функции бальзама:

глубоко восстанавливает повреждения;

напитывает полезными компонентами в высокой концентрации;

делает волосы более послушными и гладкими;

запаивает секущиеся кончики;

запаивает секущиеся кончики; при ежедневном использовании может чрезмерно напитать волосы.

Ухаживающие компоненты в составе бальзама запаивают чешуйки, напитывают их полезными компонентами и создают защитную пленку, чтобы предотвратить новые повреждения и испарение влаги. Для активного действия бальзама нужно больше времени, поэтому его приходится дольше держать на прядях.

Кондиционер имеет жидкую консистенцию и может содержать меньше ухаживающих добавок. Его главная задача — устранить статическое электричество и помочь легче расчесать пряди.

Функции кондиционера:

визуально разглаживает локоны;

помогает в расчесывании, не даёт волосам запутываться;

снимает статическое электричество;

делает волосы более гладкими и блестящими;

подходит для ежедневного использования.

Кондиционер также помогает восстановить нормальный уровень кислотности после использования щелочных видов шампуней, чтобы чешуйки волоса не распушились и их было проще расчесать. Он подходит для нормальных волос, у которых нет особых проблем.

Поскольку кондиционер действует более поверхностно, его нужно держать меньше времени, а значит, вы быстрее закончите водные процедуры.

Что лучше, бальзам или кондиционер?

Всё зависит от вашего типа волос. Если у вас в целом здоровые локоны, которым нужно средство для поддержания гладкости и блеска, выбирайте кондиционер. Он смягчает после использования шампуня, водопроводной воды и сушки горячим феном.

Даже если нет проблем с прической, всё равно нужно средство, которое устранит наэлектризованность и защитит от секущихся кончиков. К тому же оно проще в использовании, так как его нужно меньше держать. Кондиционер подходит для ежедневного применения, поскольку не перепитает маслами.

Если же вашим волосам нужно серьезное восстановление, вам подойдет бальзам. Отличие бальзама от кондиционера для волос заключается в более питательном действии.

Активные ингредиенты в нём действуют более глубоко, проникают в структуру волосяного стержня и восстанавливают его изнутри. Если вы моете голову раз в несколько дней, то можете использовать бальзам каждый раз, не боясь чрезмерно напитать пряди.