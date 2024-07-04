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Как правильно сочетать активы: секреты красоты лица

Как сочетать активные компоненты в косметике для максимального эффекта

3:30
Моя семья » Красота и стиль

Активы в косметике — наиболее мощные и эффективные компоненты, которые способны преобразить женскую кожу до неузнаваемости. При составлении грамотно выстроенного ухода за кожей лица всегда возникает вопрос: как сочетать активы в косметике так, чтобы получить максимальную пользу?

Как сочетать активные компоненты в косметике для максимального эффекта
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ведь одни компоненты способны усиливать друг друга, а другие сводить весь эффект на нет. Если средства подобрать неправильно, то можно в лучшем случае потратить деньги и получить нулевой результат, в худшем — довести кожу до плачевного состояния.

Узнайте обо всех нюансах, чтобы вы больше не путались, какие активы можно сочетать друг с другом, а чей тандем только навредит.

Какие активы можно сочетать

Ниацинамид и ретинол

Ретинол может вызвать раздражение при неправильном применении. Он вводится в уход постепенно, но всё же кожа может отреагировать на него сухостью, шелушением и покраснением. Чтобы сгладить эффект, можно использовать ниацинамид, который успокоит кожу и уменьшит её чувствительность к компоненту.

Ниацинамид и гиалуроновая кислота

Идеальным сочетанием с ниацинамидом станет гиалуроновая кислота. Это прекрасный тандем, способный максимизировать действия друг друга и достичь быстрых результатов.

Ретинол и гиалуроновая кислота

Гиалуроновая кислота насыщает кожу влагой. Она безопасно сочетается с ретинолом и помогает предотвратить шелушение, сухость и обезвоживание.

Пептиды и ретинол

Ретинол повышает проницаемость кожи и позволяет пептидным соединениям беспрепятственно проникать в кожу. Пептиды, в свою очередь, сдерживают активное воздействие ретинола и помогают аккуратно внедрить его в уходовую рутину.

Какие активы нельзя сочетать

Ретинол и витамин С

Это два очень активных компонента, которые взаимодействуя друг с другом, не принесут ни вреда, ни пользы. Они могут функционировать только на разных уровнях pH кожи, поэтому в своей бьюти-рутине их придется строго разделять.

Утром наносите на лицо "аскорбинку", обязательно перекрывая её SPF-защитой, а вечером можно наносить крем с ретинолом на сухое чистое лицо.

Ниацинамид и AHA-кислоты

Ниацинамид нельзя сочетать с AHA-кислотами из-за различий в кислых средах. Ниацинамид лучше всего работает при нейтральном pH балансе, только при этом условии он не выделяет аммиак и не вызывает раздражение кожи.

Ретинол и AHA-кислоты

Ретинол укрепляет эпидермис, но истончает роговой слой кожи, делая её более чувствительной к воздействию других компонентов. Кислоты обладают мощным отшелушивающим действием, поэтому их сочетание с ретинолом может привести к раздражению, а у чувствительной кожи — к ожогам.

Витамин С и пептиды меди

Оба компонента обладают антивозрастной направленностью для борьбы с морщинами, поэтому при сочетании они нейтрализуют друг друга.

Ниацинамид и витамин С

Эти витамины следует разделять друг от друга и использовать в разное время, а лучше — в разные дни. Если не соблюдать это правило, ниацинамид нейтрализует все полезные свойства витамина С и вызовет раздражение.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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