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Секреты для потрясающего объёма волос без фена

Как добиться объёма у корней волос без использования фена

2:37
Моя семья » Красота и стиль

Создать красивую и объёмную укладку без использования фена вполне возможно, если знать несколько хитростей ухода за волосами. Эти методы помогут вам добиться ошеломляющего объёма, при этом сохраняя здоровье волос.

Как добиться объёма у корней волос без использования фена
Фото: unsplash.com by Verne Ho, PDM

Не наносите кондиционер на корни волос

Кондиционер является отличным средством для восполнения влаги и запечатывания кератиновых чешуек, которые могут сделать волосы непослушными. Однако его нанесение на кожу головы не рекомендуется.

Это связано с тем, что насыщенная структура кондиционера утяжеляет корни волос, из-за чего локоны теряют объем. Лучше наносите его на длину волос, избегая корней.

Используйте муссы для укладки до полного высыхания волос

Чтобы получить объем у корней, наносите муссы в тот момент, когда волосы уже не мокрые, но все еще влажные. Это оптимальное время для их применения. Помимо муссов, желе для укладки также отлично зарекомендовало себя. Оно обладает легкой консистенцией и равномерно распределяется по волосам, не утяжеляя их.

Сделайте начес

Начес — это проверенный временем метод, который часто забывают. Он особенно подходит девушкам с тонкими и редкими волосами. Чтобы сделать начес, отделите верхнюю часть волос с помощью брашинга, затем закрепите их зажимом и зафиксируйте лаком. Этот метод придает волосам дополнительный объем у корней, делая прическу более пышной.

Используйте пилинг для волос перед мытьем головы

Пилинги на основе фруктовых кислот помогают мягко отшелушить ороговевшие частицы на коже головы, улучшая кровообращение. Это способствует продлению свежести волос, что позволяет дольше обходиться без использования сухого шампуня.

Измените пробор

Прямой пробор, разделяющий волосы на две ровные части, может утяжелить их, из-за чего волосы выглядят "прилизанными" и без объема. Попробуйте делать укладку с косым пробором, перекладывая часть волос на противоположную сторону.

Казалось бы, такая незначительная деталь может значительно изменить весь вид прически, делая ее более объемной и динамичной.

Применение этих советов позволит вам наслаждаться объемными и красивыми волосами, не прибегая к использованию фена. Важно помнить, что уход за волосами должен быть регулярным и тщательно подобранным, чтобы сохранить их здоровье и красоту.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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