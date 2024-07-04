Вы не поверите, как легко высушить волосы без фена

Как высушить волосы без фена: простые способы

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Фен — популярный и полезный бьюти-гаджет, помогающий быстро высушить волосы и сделать укладку. Но что делать, если нет электричества или фена под рукой? Вот несколько способов быстро высушить волосы без фена:

Фото: commons.wikimedia.org by Toa Heftiba heftiba, PDM

Бумажные полотенца: Промокните волосы бумажными полотенцами или многослойными салфетками. Отделяйте каждую прядь и промакивайте от корней до кончиков.

Расческа: Подходит для здоровых волос. Промокните волосы полотенцем, затем расчешите их от кончиков до корней. Повторите через 20 минут.

Футболка: Используйте хлопчатобумажную футболку для сушки кудрявых волос. Оберните голову футболкой и держите до полного высыхания.

Спрей для сушки волос: Распылите средство с пометкой "быстрая сушка" на волосы, затем расчешите их.

Руками: После подсушки полотенцем нанесите мусс или пенку, взбивайте волосы руками, разделяя их на мелкие пряди.

Горячее полотенце: Прогладьте полотенце утюгом, закрутите на голове тюрбан и повторяйте процедуру до полного высыхания волос.