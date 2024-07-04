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Как мыть голову реже и сохранить свежесть: советы, которые работают

Трихолог Толстоносова рассказала, вредно ли мыть голову ежедневно

2:54
Моя семья » Красота и стиль

Мытье головы для многих является важной частью ежедневного распорядка. Однако возникает вопрос: не вредно ли мыть голову каждый день?

Трихолог Толстоносова рассказала, вредно ли мыть голову ежедневно
Фото: commons.wikimedia.org by Nicole-Koehler, CC BY-SA 3.0

С одной стороны, чистота и свежесть важны, с другой — необходимо минимизировать риски для здоровья. Трихолог и нутрициолог Виктория Толстоносова объясняет, надо ли привыкать к менее частому мытью.

Привычка к ежедневному мытью: правда или миф

Многие считают, что кожа головы и волосы не могут привыкнуть к ежедневному мытью, но специалисты утверждают обратное. Естественный жир (себум) и полезные микроорганизмы поддерживают здоровье кожи головы.

Ежедневное мытье шампунем удаляет защитный жировой слой, что может вызвать стресс кожи, и она начинает выделять еще больше сала.

Что происходит при ежедневном мытье головы

Многие не могут представить свою жизнь без ежедневного мытья головы, которое обеспечивает чистоту, пышность и ухоженный вид. Однако у этой практики есть как плюсы, так и минусы.

Преимущества:

  • Удаление кожного сала, средств для укладки, пыли и грязи.
  • Профилактика инфекционных и грибковых заболеваний, предотвращение зуда.
  • Улучшение кровотока и питания тканей при массаже кожи.
  • Улучшение настроения и самооценки.

Недостатки:

  • Удаление защитного жирового слоя, что делает волосы сухими и хрупкими.
  • Повреждение структуры волос от химического и физического воздействия.
  • Риск аллергии на компоненты моющих средств, вызывающих раздражение.

Полезные советы для уменьшения частоты мытья волос

Если вы хотите перейти на реже мытье головы, следуйте этим рекомендациям:

  • Использование сухого шампуня: Он впитывает излишки себума и придает объем и свежий вид.
  • Постепенный переход на новый режим: Увеличивайте интервалы между мытьем головы постепенно.
  • Смена прически: Различные укладки помогут скрыть жирные корни.
  • Отказ от прикосновений к волосам: Меньше касайтесь волос руками и реже расчесывайте.
  • Выбор косметических продуктов: Используйте натуральные, увлажняющие шампуни без агрессивных химических веществ.
  • Мытье волос теплой водой: Используйте воду приятной температуры для бережного ухода.
  • Дополнительный уход: Используйте увлажняющие и смягчающие продукты, делайте домашние маски раз в неделю.
  • Для контроля жирности волос важно выбирать подходящие косметические продукты, избегать частого использования нагревательных устройств и вести здоровый образ жизни.

Если проблема быстрого загрязнения сохраняется, обратитесь к специалисту для диагностики и индивидуальных рекомендаций.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
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