Защита и восстановление кожи: роль антиоксидантов и правильного питания

Секреты молодости кожи: советы от эксперта из Biogena

0:58 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Кожа, выполняющая функцию защитного барьера, подвергается воздействию множества негативных факторов, которые могут привести к её преждевременному старению. Эндокринолог-диетолог Мария Скибицкая из компании Biogena поделилась секретами сохранения молодости кожи без использования инъекций.

Фото: flickr.com by Alex, CC BY 2.0

Она утверждает, что неинвазивные методы, такие как здоровый образ жизни, правильное питание и добавление в рацион антиоксидантов, могут эффективно защитить кожу. Особое внимание Скибицкая уделяет ресвератролу, мощному антиоксиданту, содержащемуся в красном винограде, который защищает клетки кожи от УФ-излучения и преждевременного старения.

Она также подчеркивает важность коллагена и Омега-3 жирных кислот для поддержания упругости и гидратации кожи, а также для восстановления её защитной гидролипидной мантии.