Защита и восстановление кожи: роль антиоксидантов и правильного питания

Кожа, выполняющая функцию защитного барьера, подвергается воздействию множества негативных факторов, которые могут привести к её преждевременному старению. Эндокринолог-диетолог Мария Скибицкая из компании Biogena поделилась секретами сохранения молодости кожи без использования инъекций.
Она утверждает, что неинвазивные методы, такие как здоровый образ жизни, правильное питание и добавление в рацион антиоксидантов, могут эффективно защитить кожу. Особое внимание Скибицкая уделяет ресвератролу, мощному антиоксиданту, содержащемуся в красном винограде, который защищает клетки кожи от УФ-излучения и преждевременного старения.
Она также подчеркивает важность коллагена и Омега-3 жирных кислот для поддержания упругости и гидратации кожи, а также для восстановления её защитной гидролипидной мантии.
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