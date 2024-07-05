Выбор косметики с умом: советы эксперта Барышевой

Внимание на состав: как избежать вреда от популярной косметики

1:14 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Косметолог Елена Барышева предупреждает, что использование некоторых популярных косметических средств может быть вредным для кожи при определенных условиях. Она советует избегать кремов с витамином А и обращать внимание на состав солнцезащитных кремов, избегая таких компонентов, как оксибензон, фтолаты, пальмитат ретинола, метилизотиазолинон и авобензон, которые могут негативно влиять на гормональный фон и вызывать аллергии. Вместо этого, она рекомендует использовать кремы с SPF, содержащие физические фильтры, такие как оксид цинка и диоксид титана.

Фото: openverse.org by Homedust, CC BY 2.0

Барышева также подчеркивает важность выбора очищающих средств в соответствии с типом кожи, чтобы не нарушать ее естественный защитный барьер. Для сухой и чувствительной кожи она рекомендует кремовые очистители и тоники без спирта, а для жирной кожи — пенки для глубокого очищения и тоники с вяжущими свойствами. Кроме того, она напоминает о необходимости учитывать срок годности косметических средств, так как со временем они могут окисляться и становиться источником бактерий, вызывающих раздражения и аллергии.