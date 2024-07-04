Как избежать срывов на пути к идеальному весу: методика Юлии Репниковой

Три столпа стабильного похудения: советы эндокринолога Репниковой

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Эндокринолог Юлия Репникова подчеркивает, что для достижения стабильного снижения веса без срывов необходимо придерживаться трех основных принципов: качественного сна, регулярных физических упражнений и сбалансированного питания. Она объясняет, что избыточный вес часто связан с недостатком активности, избыточным потреблением пищи и плохим сном.

Фото: flickr.com by Charlotte Astrid, CC BY 2.0

Репникова акцентирует внимание на важности полноценного рациона, где овощи должны занимать половину тарелки, а мясо и гарнир — оставшиеся две четверти, при этом общий объем пищи за один прием не должен превышать 450 граммов.

Также она советует придерживаться регулярности в питании, употребляя пищу каждые три-пять часов. В случае трудностей с самостоятельным похудением Репникова рекомендует обратиться за помощью к специалистам в области психологии или психиатрии.