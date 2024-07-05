Паразиты как причина кожных проблем: взгляд дерматолога Аветовой

От лямблий до клещей: неожиданные виновники высыпаний на лице

1:37 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Дерматолог Тагуи Аветова поделилась информацией о том, что причиной высыпаний и прыщей на лице могут быть не только гигиенические проблемы, но и паразиты, такие как лямблии и клещи. Она объяснила, что кожные реакции часто являются отражением внутреннего состояния здоровья, включая нарушения желчеоттока и заражение паразитами, которые могут привести к таким заболеваниям, как педикулез, демодекоз и чесотка.

Фото: flickr.com by Kashirin Nickolai, CC BY 2.0

Лямблии, попадая в кишечник, вызывают лямблиоз, симптомы которого могут проявляться на коже в виде сыпи, крапивницы и шелушения. Аветова отметила, что инфекция происходит через контакт с загрязненными поверхностями, пищей и водой. В то же время, если желудочно-кишечный тракт функционирует нормально и микробиота находится в балансе, лямблиоз может не давать о себе знать.

Гельминты, также передающиеся через контакт с зараженными предметами и животными, могут вызывать дерматит в дополнение к другим симптомам, таким как боли в животе и потеря аппетита. Педикулез, вызываемый вшами, проявляется через кожные папулы, везикулы и покраснения, сопровождающиеся сильным зудом и в тяжелых случаях — дерматитом и потерей кожи.

Аветова также указала на демодекс — микроскопического клеща, обитающего на коже лица большинства людей. При ослабленном иммунитете он может вызвать красноту кожи и появление мелких фолликулов, а также сыпь с гнойничками.