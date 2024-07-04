Целлюлит: почему косметические процедуры — не решение, по мнению Мишель Вонг

Мифы и реальность: правда о целлюлите от косметолога Мишель Вонг

0:54 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Химик-косметолог Мишель Вонг опровергла распространенный миф о том, что косметические процедуры, массажи и кремы могут избавить от целлюлита. В статье, опубликованной Daily Mirror, она объяснила, что целлюлит — это результат структурных изменений в глубоких слоях кожи, где волокна соединительной ткани тянут кожу к мышцам, создавая характерные ямочки и неровности. Эти изменения происходят под давлением жировой прослойки и не поддаются воздействию косметических средств.

Фото: commons.wikimedia.org by Lanzi, CC BY 3.0

Вонг указала, что косметические процедуры могут временно улучшить внешний вид кожи за счет равномерного распределения подкожной жидкости, но такой эффект носит кратковременный характер и сохраняется всего несколько часов. Поэтому она призывает к реалистичному восприятию возможностей косметологии в борьбе с целлюлитом.