Целлюлит: почему косметические процедуры — не решение, по мнению Мишель Вонг

Химик-косметолог Мишель Вонг опровергла распространенный миф о том, что косметические процедуры, массажи и кремы могут избавить от целлюлита. В статье, опубликованной Daily Mirror, она объяснила, что целлюлит — это результат структурных изменений в глубоких слоях кожи, где волокна соединительной ткани тянут кожу к мышцам, создавая характерные ямочки и неровности. Эти изменения происходят под давлением жировой прослойки и не поддаются воздействию косметических средств.
Вонг указала, что косметические процедуры могут временно улучшить внешний вид кожи за счет равномерного распределения подкожной жидкости, но такой эффект носит кратковременный характер и сохраняется всего несколько часов. Поэтому она призывает к реалистичному восприятию возможностей косметологии в борьбе с целлюлитом.
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