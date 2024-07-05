Причины и решения для проблемы потоотделения: профессиональный взгляд

Эндокринолог Диляра Лебедева поделилась в своем Telegram-канале причинами повышенного потоотделения и методами борьбы с неприятным запахом тела. По ее словам, диета, одежда и эмоциональное состояние могут влиять на интенсивность потоотделения и его аромат.
Продукты питания, такие как перец, чеснок, лук, фасоль и свинина, усиливают выделение пота и придают ему характерный запах. Курение и употребление алкоголя также способствуют возникновению неприятного запаха, как и ношение одежды из синтетических материалов, таких как нейлон или полиэстер. Лебедева советует выбирать одежду из натуральных тканей для снижения потоотделения и запаха. Стресс и нервное напряжение могут вызывать пот с резким запахом, поэтому важно следить за эмоциональным состоянием.
Для уменьшения запаха Лебедева рекомендует тщательную гигиену, включая мытье и стрижку волос в подмышечных впадинах, что помогает уменьшить количество влаги и бактерий, и, как следствие, снижает интенсивность "аромата".
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