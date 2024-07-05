Мьюнинг: упражнения для лица, которые помогут подтянуть кожу и улучшить контур

Мьюнинг: новый метод подтяжки лица без хирургии и косметики

Ортодонт Майкл Мью разработал метод подтяжки лица под названием "мьюнинг", который не требует дополнительных средств или тренажеров. Этот метод основан на упражнениях, направленных на укрепление максиллы — центральной части черепа, от которой зависит форма лица.

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Мьюнинг представляет собой простую технику, заключающуюся в правильном положении языка за зубами и на небе. Регулярное выполнение этих упражнений может помочь улучшить контур лица, подтянуть кожу и уменьшить морщины.

Этот метод, изначально созданный для улучшения прикуса, обрел побочный эффект в виде лифтинга лица, что привело к патентованию мьюнинга как косметологической процедуры.