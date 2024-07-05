Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Норма ходьбы здорового человека — 12-15 км в день, заявил вертебролог Десенко
Лариса Гузеева отреагировала на нападки трезвенников
Способ, как снять дома гель-лак, не повредив ногти
За год спрос на траншевую ипотеку вырос на 20%, подсчитал "Мармакс"
Тренер рассказал, как бегать по утрам
Аудит показал неготовность NASA к высадке на Луне в 2026 году
Косметолог Новикова: почему ретинол рекомендуют для ухода за кожей
Основы безопасной парковки: на что обратить внимание
Повышенный расход топлива: роль трех ключевых датчиков в вашем автомобиле
Мьюнинг: упражнения для лица, которые помогут подтянуть кожу и улучшить контур

Мьюнинг: новый метод подтяжки лица без хирургии и косметики

Моя семья » Красота и стиль

Ортодонт Майкл Мью разработал метод подтяжки лица под названием "мьюнинг", который не требует дополнительных средств или тренажеров. Этот метод основан на упражнениях, направленных на укрепление максиллы — центральной части черепа, от которой зависит форма лица.

Мьюнинг: новый метод подтяжки лица без хирургии и косметики
Фото: flickr.com by LG전자, CC BY 2.0

Мьюнинг представляет собой простую технику, заключающуюся в правильном положении языка за зубами и на небе. Регулярное выполнение этих упражнений может помочь улучшить контур лица, подтянуть кожу и уменьшить морщины.

Этот метод, изначально созданный для улучшения прикуса, обрел побочный эффект в виде лифтинга лица, что привело к патентованию мьюнинга как косметологической процедуры.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Россия и Белоруссия обыграли не только Запад, но и Китай: Минск полностью заменил европейских поставщиков

Белоруссия успешно заменила европейских сельхозпроизводителей на российском рынке, что позволило достичь независимости от импорта в ряде отраслей.

Белоруссия успешно заменила европейских поставщиков на российском рынке
Вторая подкормка свёклы в июле: фокус на корнеплод!
Свёклы будет навалом: в июле обязательно полейте грядку этим — залог большого урожая
Утром муравьёв на грядке уже не будет: с вечера посыпьте этим муравейник
Сажаем усы клубники: рассказываем об оптимальных сроках посадки для будущего урожая
В Великобритании "партия войны" с треском проиграла Дмитрий Плотников Надежда на лучшие времена — отличительная черта янки Сергей Лебедев Politico: Демпартия США обсудит с Байденом провал на дебатах Петр Ермилин
Один маленький трюк, который откроет вам путь к любому кошачьему сердцу
Мягкие творожные кексы с вишней: идеальное сочетание нежного теста и сочных ягод
Что делать с травой после кошения газона: 5 полезных способов
Что делать с травой после кошения газона: 5 полезных способов
Последние материалы
Косметолог Новикова: почему ретинол рекомендуют для ухода за кожей
Основы безопасной парковки: на что обратить внимание
В Великобритании "партия войны" с треском проиграла
Повышенный расход топлива: роль трех ключевых датчиков в вашем автомобиле
Музыкант Юрий Лоза признался, что не помнит первой любви
Как избежать неприятного запаха: советы эндокринолога Лебедевой
Опытные спортсмены рассказали, как сделать идеальный бицепс
DDN: в самые ротавирусные курорты мира вошли Турция, Сочи и Абхазия
Самая дешёвая комната в Москве продаётся за 1,8 миллиона рублей
Шоумен Отар Кушанашвили назвал Леру Кудрявцеву «частью своей жизни»
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников