Этот простой уход за кожей спасет вас летом

Как помочь коже обрести естественное сияние и избавиться от токсинов

1:52 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Вы готовитесь к летнему сезону? Вот советы, как помочь вашей коже обрести естественное сияние и избавиться от токсинов.

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Наша кожа ежедневно подвергается воздействию окружающей среды и склонна к закупорке пор из-за макияжа, загрязняющих веществ и омертвевших клеток. Летом кожа особенно уязвима из-за пота и повышенной жирности.

Детокс не обязательно должен быть частью ежедневного ухода, но рекомендуется проводить недельный цикл детоксикации каждые три месяца. Наслаждайтесь этим простым ритуалом, который включает всего пять шагов к здоровой и сияющей коже.

Пейте много воды: Обычная питьевая вода помогает очистить поры и сделать кожу здоровой. Следует выпивать около 10 стаканов воды в день, избегая алкоголя и сладких соков во время детокса.

Не пропускайте утренний уход: Добавьте утреннее очищение лица к вашей рутине. Используйте очищающие средства, которые подходят вашему типу кожи и помогают контролировать выработку себума.

Используйте детокс-маску: Маска для лица помогает выводить токсины и устранять жирный блеск. Используйте маску с глиной раз в неделю для глубокого очищения пор и улучшения цвета лица.

Тщательно очищайте кожу вечером: Вечером удаляйте макияж и загрязнения с помощью очищающего бальзама. Это средство помогает предотвратить появление комедонов и подходит для ежедневного использования.

Придерживайтесь правильного питания: Здоровое питание важно для кожи. Воздержитесь от молочных продуктов, жареной пищи и сахара, заменив их на фрукты и овощи, богатые щелочью, и полезные жиры из авокадо и орехов.