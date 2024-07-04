Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ТОП-5 ситуаций, когда туристу нужна юридическая помощь
Тренер Журавлев рассказал, как сжечь жир на ногах и животе
С какими животными чаще всего путешествуют москвичи
Таиланд закрывает магазины Duty Free в аэропортах для поддержки местной экономики
Как старые автомобили могут избежать перегрева в летние месяцы
Никита Кологривый: от скромного гонорара к рекордной оплате за роль в театре
Sony сообщила, что не планирует сокращать выпуск игр и фильмов на дисках
Почему кошки пробуют лапкой воду в миске?
Как вырастить красивые подсолнухи
Этот простой уход за кожей спасет вас летом

Как помочь коже обрести естественное сияние и избавиться от токсинов

1:52
Моя семья » Красота и стиль

Вы готовитесь к летнему сезону? Вот советы, как помочь вашей коже обрести естественное сияние и избавиться от токсинов.

Как помочь коже обрести естественное сияние и избавиться от токсинов
Фото: freepik.com by rawpixel.com, PDM

Наша кожа ежедневно подвергается воздействию окружающей среды и склонна к закупорке пор из-за макияжа, загрязняющих веществ и омертвевших клеток. Летом кожа особенно уязвима из-за пота и повышенной жирности.

Детокс не обязательно должен быть частью ежедневного ухода, но рекомендуется проводить недельный цикл детоксикации каждые три месяца. Наслаждайтесь этим простым ритуалом, который включает всего пять шагов к здоровой и сияющей коже.

Пейте много воды: Обычная питьевая вода помогает очистить поры и сделать кожу здоровой. Следует выпивать около 10 стаканов воды в день, избегая алкоголя и сладких соков во время детокса.

Не пропускайте утренний уход: Добавьте утреннее очищение лица к вашей рутине. Используйте очищающие средства, которые подходят вашему типу кожи и помогают контролировать выработку себума.

Используйте детокс-маску: Маска для лица помогает выводить токсины и устранять жирный блеск. Используйте маску с глиной раз в неделю для глубокого очищения пор и улучшения цвета лица.

Тщательно очищайте кожу вечером: Вечером удаляйте макияж и загрязнения с помощью очищающего бальзама. Это средство помогает предотвратить появление комедонов и подходит для ежедневного использования.

Придерживайтесь правильного питания: Здоровое питание важно для кожи. Воздержитесь от молочных продуктов, жареной пищи и сахара, заменив их на фрукты и овощи, богатые щелочью, и полезные жиры из авокадо и орехов.

Автор Валентина Максимова
Валентина Максимова — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Почему Нигерия решила вернуть свои золотые запасы?

В своих резервах Нигерия хранит около 21 тонны золота

Даже Нигерия планирует вернуть свои золотые запасы
Капустная белянка: как защитить урожай от прожорливых гусениц
Капустной белянке — бой: в июле опудрите кусты этим порошком — о вредителе забудете
Запад в панике. Китай разрабатывает для России аналог дрона-камикадзе "Герань"?
Спасите ваши томаты от июльской жары: 2 необходимых действия для растений в теплице
Надежда на лучшие времена — отличительная черта янки Сергей Лебедев Под Авдеевкой "Отважные" освободили посёлки Сокол и Восход Дмитрий Плотников Politico: Демпартия США обсудит с Байденом провал на дебатах Петр Ермилин
Перец это обожает: в июле проведите подкормки и формирование кустов
Супруга Курбана Омарова записала видеообращение из родильного отделения
В июле для моркови — обязательно: эти меры по уходу влияют на рост крупных корнеплодов
В июле для моркови — обязательно: эти меры по уходу влияют на рост крупных корнеплодов
Последние материалы
Никита Кологривый: от скромного гонорара к рекордной оплате за роль в театре
Sony сообщила, что не планирует сокращать выпуск игр и фильмов на дисках
Почему кошки пробуют лапкой воду в миске?
Как вырастить красивые подсолнухи
Рустам Сагдуллаев: "Мы вложили в советские фильмы столько души и сердца"
Фильм "Из Африки": путешествие в мир страсти и красоты 
Олег Газманов поздравил сына Родиона с днём рождения
Историк Кудинова: древние китайцы наделяли собак функцией связи с загробным миром
Как помочь коже обрести естественное сияние и избавиться от токсинов
Почему важно научиться определять скорость без спидометра
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников