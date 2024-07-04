Ретинол: чудо-средство или опасный враг вашей кожи

Ретинол — жирорастворимая форма витамина А, участвующая в синтезе белков, поддержке иммунитета и зрения, а также в регенерации клеток.
Его часто путают с ретиноидами и ретиноевой кислотой, однако эффект этих веществ разный. Ретинол в чистом виде нестабилен, поэтому в косметике используется его производные.
Ретинол способствует отшелушиванию кожи, обновлению клеток эпидермиса, осветлению кожи, коррекции пор и морщин, контролю жирности и борьбе с акне. Он также улучшает микроциркуляцию и придает коже свежесть.
Для лечения акне ретинол уменьшает размеры сальных желез и снижает воспаление, усиливает регенерацию и защитные функции кожи. Однако разные виды ретинола по-разному влияют на кожу. Например, витамин А в косметике поддерживает здоровый вид кожи, но не подходит для лечения акне.
Ретинол может вызвать шелушение, покраснение и сухость кожи, особенно если кожа гиперчувствительна. В этом случае рекомендуется ретинол пальмитат или аналоги, такие как бакучиол.
Ретинол нельзя комбинировать с витамином С или салициловой кислотой, но можно применять крем с витамином С утром и ретинол вечером.
Беременным женщинам не рекомендуется использовать ретинол, так как он может негативно повлиять на плод. Если вы принимаете ретинол внутрь, не стоит планировать беременность в течение 6 месяцев после окончания курса.
Для правильного внедрения ретинола в уход необходимо использовать очищенные и стабилизированные средства. Следуйте советам эксперта Виктории Моисеевой:
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