Ретинол: чудо-средство или опасный враг вашей кожи

Все, что нужно знать о ретиноле: польза, применение и ограничения

2:03 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Ретинол — жирорастворимая форма витамина А, участвующая в синтезе белков, поддержке иммунитета и зрения, а также в регенерации клеток.

Фото: Freepik is licensed under Free license

Его часто путают с ретиноидами и ретиноевой кислотой, однако эффект этих веществ разный. Ретинол в чистом виде нестабилен, поэтому в косметике используется его производные.

Ретинол способствует отшелушиванию кожи, обновлению клеток эпидермиса, осветлению кожи, коррекции пор и морщин, контролю жирности и борьбе с акне. Он также улучшает микроциркуляцию и придает коже свежесть.

Для лечения акне ретинол уменьшает размеры сальных желез и снижает воспаление, усиливает регенерацию и защитные функции кожи. Однако разные виды ретинола по-разному влияют на кожу. Например, витамин А в косметике поддерживает здоровый вид кожи, но не подходит для лечения акне.

Ретинол может вызвать шелушение, покраснение и сухость кожи, особенно если кожа гиперчувствительна. В этом случае рекомендуется ретинол пальмитат или аналоги, такие как бакучиол.

Ретинол нельзя комбинировать с витамином С или салициловой кислотой, но можно применять крем с витамином С утром и ретинол вечером.

Беременным женщинам не рекомендуется использовать ретинол, так как он может негативно повлиять на плод. Если вы принимаете ретинол внутрь, не стоит планировать беременность в течение 6 месяцев после окончания курса.

Для правильного внедрения ретинола в уход необходимо использовать очищенные и стабилизированные средства. Следуйте советам эксперта Виктории Моисеевой:

Подбирайте базовый уход без отдушек.

Наносите ретинол после высыхания остальных средств, особенно если кожа чувствительная.

Начинайте с кожи лба, заканчивайте областями вокруг губ, носа и шеи.