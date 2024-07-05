Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Самая дешёвая комната в Москве продаётся за 1,8 миллиона рублей
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек официально начали бракоразводный процесс
Яна Рудковская устроила скандал на светском мероприятии
Ида Галич заявила, что не общается с экс-возлюбленным Дмитрием из-за обмана
Дизайнер Аристова: создать ландшафтный сад можно даже на компактном участке
Ученые обнаружили необычную умираюущую радиогалактику
Обычную уборку можно превратить в тренировку, если включить в неё упражнения
Алёна Шишкова рассмеялась из-за вопроса об Анастасии Решетовой
ОСН назвала продукты и напитки, от которых лучше отказаться в жару
Летний уход за кожей: советы дерматолога Беловой для подготовки к отпуску

Бьюти-манипуляции летом: что можно сделать перед отпуском, по мнению эксперта

1:08
Моя семья » Красота и стиль

Летом не стоит забывать о своем внешнем виде, и дерматолог Виктория Белова дает ценные советы о том, какие бьюти-манипуляции можно провести перед отпуском.

Бьюти-манипуляции летом: что можно сделать перед отпуском, по мнению эксперта
Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese, CC BY 2.0

Контурная пластика, включая коррекцию филлерами, возможна даже летом, при условии отсутствия серьезных противопоказаний. Это может быть небольшое добавление объема губам или скулам для создания желаемого эффекта.

Ламинирование ресниц рекомендуется как безопасная альтернатива наращиванию в отпуске. Это поможет избежать аллергических реакций на клей при сильном воздействии солнца.

Легкие отшелушивающие процедуры, такие как химические пилинги с молочной и пировиноградной кислотами, можно проводить перед отпуском. Важно использовать солнцезащитный крем с высоким SPF после таких процедур.

Чистка лица — единственная процедура, которая не только разрешена, но и рекомендуется летом, особенно для людей с жирной кожей. Предупредите мастера о предстоящем отпуске, чтобы избежать использования кислотных средств после процедуры.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Обсудить
Популярное
Свёклы будет навалом: в июле обязательно полейте грядку этим — залог большого урожая

Сбалансированная подкормка – залог большого и сладкого урожая свёклы. Рассказываем, чем полить грядку в июле.

Вторая подкормка свёклы в июле: фокус на корнеплод!
Белоруссия успешно заменила европейских поставщиков на российском рынке
Россия и Белоруссия обыграли не только Запад, но и Китай: Минск полностью заменил европейских поставщиков
Утром муравьёв на грядке уже не будет: с вечера посыпьте этим муравейник
Сажаем усы клубники: рассказываем об оптимальных сроках посадки для будущего урожая
Запад "обещает не обещать" Украине членство в НАТО Дмитрий Плотников Надежда на лучшие времена — отличительная черта янки Сергей Лебедев Politico: Демпартия США обсудит с Байденом провал на дебатах Петр Ермилин
Один маленький трюк, который откроет вам путь к любому кошачьему сердцу
Мягкие творожные кексы с вишней: идеальное сочетание нежного теста и сочных ягод
Что делать с травой после кошения газона: 5 полезных способов
Что делать с травой после кошения газона: 5 полезных способов
Последние материалы
Алсу высмеяла любовницу мужа песней Олега Газманова про "ночную бабочку"
Reuters: визит Орбана в Москву вызов Евросоюзу или поиск мира?
Производство ликёрных вин в России выросло на 73% в первом полугодии 2024 года
ВЦИОМ заметил снижение этажности загородного строительства
Евробюрократы неистовствуют: Виктор Орбан без их согласия прибыл в Москву к Путину
"Миссия мира продолжается. Вторая остановка в Москве": Виктор Орбан в Москве
Аналитики ING Research прогнозируют уменьшение числа заправок
Певец Шаман высказался о блокировке своего YouTube-канала
Находящийся в больнице Кушанашвили заявил, что безалаберно относился к здоровью
Dragon Age: The Veilguard вводит уникальный режим бессмертия для всех игроков
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников