Летний уход за кожей: советы дерматолога Беловой для подготовки к отпуску

Бьюти-манипуляции летом: что можно сделать перед отпуском, по мнению эксперта

1:08 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Летом не стоит забывать о своем внешнем виде, и дерматолог Виктория Белова дает ценные советы о том, какие бьюти-манипуляции можно провести перед отпуском.

Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese, CC BY 2.0

Контурная пластика, включая коррекцию филлерами, возможна даже летом, при условии отсутствия серьезных противопоказаний. Это может быть небольшое добавление объема губам или скулам для создания желаемого эффекта.

Ламинирование ресниц рекомендуется как безопасная альтернатива наращиванию в отпуске. Это поможет избежать аллергических реакций на клей при сильном воздействии солнца.

Легкие отшелушивающие процедуры, такие как химические пилинги с молочной и пировиноградной кислотами, можно проводить перед отпуском. Важно использовать солнцезащитный крем с высоким SPF после таких процедур.

Чистка лица — единственная процедура, которая не только разрешена, но и рекомендуется летом, особенно для людей с жирной кожей. Предупредите мастера о предстоящем отпуске, чтобы избежать использования кислотных средств после процедуры.