Как сохранить форму: советы фитнес-тренера Оганесян для поддержания идеальной фигуры в жаркое время года

В подготовке к жаркому сезону и поддержании формы важно уделить внимание не только тренировкам, но и здоровому образу жизни. Фитнес-тренер Мария Оганесян предоставляет несколько лайфхаков для поддержания идеальной формы до конца лета 2024.
Один из советов — выходить на прогулку перед завтраком. Ранний подъем и физическая активность запускают процессы в организме, улучшая усвоение пищи и предотвращая перекусы.
Важно также употреблять разнообразные напитки, не ограничиваясь только водой. Сезонные соки и смузи могут стать отличным дополнением к завтраку, при условии, что они не содержат избыточного количества сахара.
Яйца играют важную роль в рационе, поскольку они насыщают, не добавляя лишних калорий, и способствуют борьбе с накоплением жира.
Наконец, замена сладких перекусов на свежие фрукты или овощи поможет избежать лишних калорий и сохранить форму без ущерба для здоровья.
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