Уход за кожей после 30: советы для сияния и свежести

Как сохранить молодость кожи: антивозрастные советы для 30 и 40 лет

1:10 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Возраст 20 лет позволяет наслаждаться молодостью и свободой, ограничиваясь минимальным уходом за собой. Но ближе к 30 годам стресс и ежедневные заботы начинают оставлять свои следы, а к 40 годам появляются новые сферы, требующие внимания, и становится труднее находить время для ухода за собой. Чтобы сохранить молодость кожи, начинать правильный уход нужно уже в 30 лет.

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Важно пользоваться солнцезащитным кремом каждый день, даже в помещении или при пасмурной погоде, чтобы защитить кожу от повреждений и преждевременного старения. Включение ретинола в ночной уход помогает предотвратить появление тонких линий и морщин.

Уход за кожей вокруг глаз становится актуальным в 30 лет, когда появляются мешки, круги и первые морщинки. Регулярный пилинг дважды в неделю помогает ускорить регенерацию клеток и сделать кожу свежей и гладкой. Кремы и сыворотки с гиалуроновой кислотой увлажняют и подтягивают кожу, помогая заполнить мелкие морщинки и мимические складки.