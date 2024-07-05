Как обновить образ: модные стрижки для кудрявых волос

Трендовые стрижки для кудрявых волос: советы от Новицкой

1:15 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Кудрявые волосы требуют особого подхода в уходе и при подборе стрижки. Стилист Мария Новицкая предложила несколько трендовых вариантов для тех, кто устал от скучного боба.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, CC BY-SA 4.0

Пикси — ультракороткая стрижка, которая прекрасно смотрится как на прямых волосах, так и на жестких кудряшках. В этом сезоне лучше отказаться от ярких экспериментов с цветом и отдать предпочтение натуральным оттенкам, которые будут смотреться элегантнее. Челка также подчеркивает выдающиеся черты лица. Боб и пикси с удлиненной челкой на кудрявых волосах — безусловный тренд этого года, особенно на жестких волосах. Каскад — универсальная стрижка, которая хорошо сочетается с волнистыми волосами средней длины или ниже плеч. Однако на короткие волосы лучше выбрать другой вариант, чтобы избежать эффекта неровного "одуванчика".

Для смелых девушек Мария рекомендует стрижку с выбритыми висками. Ультракороткие виски и затылок стали популярны благодаря дерзким образам Рианны. Асимметрия, рваные края и мастерство работы с бритвой подойдут тем, кто ищет что-то особенное.