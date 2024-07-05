Актуальные стрижки для женщин: советы от стилиста Кузнецовой

Как выбрать стрижку, чтобы освежить образ и скрыть возрастные изменения

1:13 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

При выборе стрижки важно учитывать не только модные тренды, но и моменты, которые нужно скорректировать. Стилист Юлия Кузнецова порекомендовала актуальные стрижки этой весны, которые освежат образ и помогут скрыть возрастные изменения.

Фото: unsplash.com by Кристофер Кэмпбелл, CC0

Длинные волосы, хотя и считаются подходящими только для молодых девушек, могут отлично смотреться и на взрослеющих женщинах при правильном подборе длины и формы. Юлия отмечает, что длинные волосы требуют тщательного ухода и регулярного обновления цвета, так как тусклые и седые пряди могут добавлять возраст. Пикси является идеальной короткой стрижкой не только для женщин за 50, но и для молодых девушек. Эта стрижка помогает визуально скорректировать линии лица, вытянуть шею и скрыть особенности лица.

Для тех, кто беспокоится об области лба, пикси с челкой станет отличным вариантом. Каре подходит для обладательниц плотных волос, помогая визуально подтянуть овал лица и привлечь внимание к центру. Однако, если волосы редкие и просвечивает кожа головы, от каре лучше отказаться.