Какие продукты помогут сохранить здоровье и форму

Здоровое питание без лишнего веса: выбирайте правильно

1:20 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Утренний завтрак играет ключевую роль в поддержании энергии и хорошего настроения на весь день. Нутрициолог Елизавета Девяткова объясняет, что правильно подобранные продукты помогают поддерживать стабильный уровень сахара в крови и обеспечивают организм энергией.

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Быстрые углеводы, такие как фрукты или хлопья, способствуют резким колебаниям уровня сахара в крови, что может привести к сонливости и усталости. Вместо них рекомендуется выбирать медленные углеводы, например, каши, замоченные заранее для быстрого приготовления утром.

Белки, такие как курица, рыба, тофу или морепродукты, обеспечивают долгое чувство сытости и стабильный уровень энергии в течение нескольких часов.

Полезные жиры, такие как растительные масла, авокадо или оливковое масло, улучшают усвоение питательных веществ и поддерживают здоровье сердца.

Клетчатка, содержащаяся в бобовых, ягодах, киноа, семенах чиа, овощах и цельнозерновых крупах, помогает улучшить пищеварение и насыщает долго.

Важно также соблюдать правило не смешивать белки с углеводами в одном приеме пищи, чтобы избежать резких колебаний уровня сахара в крови.