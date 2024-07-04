Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Трусова может выступить на контрольных прокатах команды РФ
Уверенность в себе без макияжа: как принять своё естественное лицо?
Алекс Фергюсон о Роналду: не могу себе представить, что он будет играть в 2026-м
Нижегородский бренд "Столица закатов" подал заявку на регистрацию
Какую воду нужно взять, чтобы залить рис в плове: горячую или холодную?
У комедийного сериала "Мама будет против" появится продолжение
"Национальное объединение" в шаге от исторической победы
ВС РФ продолжают штурм Торецка
Владимир Путин: "Мы готовы начать производство ракет средней и меньшей дальности"
Какие продукты помогут сохранить здоровье и форму

Здоровое питание без лишнего веса: выбирайте правильно

1:20
Моя семья » Красота и стиль

Утренний завтрак играет ключевую роль в поддержании энергии и хорошего настроения на весь день. Нутрициолог Елизавета Девяткова объясняет, что правильно подобранные продукты помогают поддерживать стабильный уровень сахара в крови и обеспечивают организм энергией.

Здоровое питание без лишнего веса: выбирайте правильно
Фото: commons.wikimedia.org by Toa Heftiba heftiba, PDM

Быстрые углеводы, такие как фрукты или хлопья, способствуют резким колебаниям уровня сахара в крови, что может привести к сонливости и усталости. Вместо них рекомендуется выбирать медленные углеводы, например, каши, замоченные заранее для быстрого приготовления утром.

Белки, такие как курица, рыба, тофу или морепродукты, обеспечивают долгое чувство сытости и стабильный уровень энергии в течение нескольких часов.

Полезные жиры, такие как растительные масла, авокадо или оливковое масло, улучшают усвоение питательных веществ и поддерживают здоровье сердца.

Клетчатка, содержащаяся в бобовых, ягодах, киноа, семенах чиа, овощах и цельнозерновых крупах, помогает улучшить пищеварение и насыщает долго.

Важно также соблюдать правило не смешивать белки с углеводами в одном приеме пищи, чтобы избежать резких колебаний уровня сахара в крови.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Мягкие творожные кексы с вишней: идеальное сочетание нежного теста и сочных ягод

Творожные кексы с вишней — это изысканная домашняя выпечка, которая поражает своей мягкостью и свежестью ягод.

Творожные кексы с вишней: очень мягкие, готовятся из творога любой жирности
Делимся секретом невербального общения с кошками
Один маленький трюк, который откроет вам путь к любому кошачьему сердцу
Врагам на зависть: как спасти яблочный урожай от преждевременного опадения
Что делать с травой после кошения газона: 5 полезных способов
Запад расписался в бессилии по нефтегазовым санкциям против РФ Дмитрий Плотников Надежда на лучшие времена — отличительная черта янки Сергей Лебедев Politico: Демпартия США обсудит с Байденом провал на дебатах Петр Ермилин
Алексею Серебрякову – 60: актёр до сих пор снимается бесплатно ради будущего
На смену легендарному Ан-24 пришёл новый самолёт от Ростеха: сертифицирован региональный Ил-114-300
Пытались разрушить нашу семью: жена Антона Макарского впервые рассказала о проблемах в их браке
Пытались разрушить нашу семью: жена Антона Макарского впервые рассказала о проблемах в их браке
Последние материалы
Создатель Mortal Kombat назвал главных героев Shaolin Monks 2
Здоровое питание без лишнего веса: выбирайте правильно
Почему лук уходит в стрелку, и как этого избежать?
Этот триллер стал кассовым хитом при минимальных затратах и завоевал сердца зрителей
CurBio: муравьи способны очищать раны и ампутировать конечности больным особям
Садальский вспомнил, как едва не погиб на съёмках фильма
Стоит ли покупать бывшее такси? Эксперты разобрались в вопросе
Психотерапевт: почему отдых не обязательно проводить летом
Американец получил 12,5 лет за распространение наркотиков в России
Кинологи назвали породы собак, которые похожи на кошек
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников