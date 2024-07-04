Яркие идеи для летнего окрашивания: что выбрать в 2024 году

Летние тренды в окрашивании волос 2024: освежите свой образ

1:42 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Перед отпуском стоит подумать не только об обновлении стрижки, но и о смене имиджа. Окрашивание будет как никогда кстати. Колорист Наталья Егорова рассказала о трендах в окрашивании летом 2024 года. Берите на заметку и предлагайте своему мастеру!

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Блоранж. Если простой блонд вам не подходит, а темные оттенки не радуют, попробуйте разбавить блонд цветом. Микс блонда с розовым, персиковым или другим теплым оттенком называют техникой блоранж. Это отличный выбор для тех, кто хочет попробовать рыжий цвет.

Громбре. Для смелых натур подойдёт трендовое окрашивание с эффектом седины. Для этого используются металлические, платиновые оттенки. Лучше всего громбре смотрится в светлых серых оттенках, а на темных волосах редко приживается, так как утяжеляет образ.

Деграде. Самый "свободный" в фантазии вариант окрашивания. Деграде — это вариант омбре, где мастер сам выбирает пропорции, количество цветов и технику выполнения. Наталья говорит: "Если у клиента есть запрос на деграде, я могу наносить состав по вертикали или горизонтали, делать блики или оставлять плотное покрытие. Все зависит от пожеланий клиента и типа волос".

Калифорнийское мелирование. Классическое мелирование уже не в тренде, его заменило калифорнийское, которое популярно уже третий год подряд. Это идеальный вариант для летнего окрашивания, создающий эффект мягко выгоревших на солнце прядей.