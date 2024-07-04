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Смелые идеи для маникюра: лето в ярких красках

Летние тренды маникюра 2024: что попробовать этим сезоном

1:39
Моя семья » Красота и стиль

В середине лета хочется ярких экспериментов, и нейл-мастер Лилия Алексеенко поделилась трендами маникюра, которые стоит попробовать этим летом.

Летние тренды маникюра 2024: что попробовать этим сезоном
Фото: Freepik is licensed under Free license

Мэри Джейн. Популярность классических туфель с ремешком в этом году настолько высока, что тренд перешел и на ногти. Отличительная черта маникюра Мэри Джейн — тонкие черные полосы, имитирующие ремешки на туфлях. Такой дизайн лучше всего смотрится на молочных и нюдовых базах, создавая максимальный контраст.

  • Узоры металлик. Разнообразные узоры, выполненные в металлических цветах, являются несомненным трендом этого июля. С таким дизайном можно смело отправляться в отпуск или возвращаться в офис после отдыха — он уместен в любой ситуации и практически при любом дресс-коде.
  • Насыщенный зеленый. Этот оттенок стал самым акцентным и заметным цветом сезона. В год Дракона зеленый цвет и его оттенки будут сопровождать нас все 12 месяцев. Летом стоит выбрать малахитовое покрытие. Зеленый прекрасно смотрится на ногтях средней длины в монохроме, дополнительные детали могут удешевить маникюр и сделать его слишком вызывающим.
  • Фруктовый френч. Для отпускного варианта дизайна наш эксперт предлагает необычный френч. Простые цветные "улыбки" уже наскучили, поэтому разбавляем их минималистичными рисунками фруктов. Добавьте такой дизайн на пару ногтей, не делая их основным акцентом маникюра.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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