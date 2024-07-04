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Советы нейл-мастера: избегаем ошибок при домашнем педикюре

Ошибки домашнего педикюра: как правильно ухаживать за стопами летом

1:29
Моя семья » Красота и стиль

Летом мы уделяем стопам не меньше внимания, чем рукам. Однако, делая педикюр дома, можно совершить множество ошибок. Нейл-мастер Арина Степанова рассказала о самых распространенных ошибках, которые допускают ее клиенты.

Ошибки домашнего педикюра: как правильно ухаживать за стопами летом
Фото: unsplash.com by Присцилла Дю През, PDM

Одна из них — использование жесткой пемзы. Кажется, что чем жестче пемза, тем лучше будет результат. На самом деле, слишком агрессивная обработка кожи приводит к обратному эффекту — кожа начинает нарастать еще больше. Если у вас часто образуется грубая кожа, лучше использовать отшелушивающие носочки раз в месяц. Другая ошибка — распаривание ног в горячей воде. Горячая вода может вызвать трещины и отслаивание кожи. Температура воды для ванночек не должна превышать 40 градусов. Добавьте эфирные масла и соль для смягчающего и заживляющего эффекта. Еще одна распространенная ошибка — агрессивная полировка ногтей. Ногти на ногах такие же чувствительные, как и на руках, поэтому используйте мягкий баф или пилочку с мягким абразивом.

Завершающий этап — использование крема. Без него педикюр не будет полноценным. Специальный крем для стоп, в отличие от обычного крема для тела, содержит мочевину, которая эффективно борется с огрубевшей кожей и успокаивает ее после обработки.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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