Узнайте, почему ваши волосы растут медленно

Трихолог Курская разобрала причины медленного роста волос

3:03 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Для начала важно понять, что считается нормальной скоростью роста волос. У женщин средних лет волосы растут на один-полтора сантиметра в месяц. У мужчин — медленнее, примерно на один сантиметр в месяц. При определенных условиях скорость роста волос может замедляться.

Фото: unsplash.com by Кристофер Кэмпбелл, CC0

На скорость роста волос влияет множество факторов. Трихолог и кандидат медицинских наук Анастасия Курская рассмотрела, какие из них способствуют замедлению роста.

Возраст

С возрастом обменные процессы замедляются, что влияет и на рост волос. Скорость деления клеток волоса также снижается. Некоторые волосяные фолликулы могут перестать функционировать, что приводит к истончению волос и облысению.

Генетика

Длина, цвет, объем и сила волос зависят от генов. Если в роду не было густых волос, то и у вас они будут расти медленно, так как фактор густоты и скорости роста передается генетически.

Окружающая среда и экология

Плохое качество воды, грязный воздух и радиоактивные излучения негативно влияют на рост волос. Организм в таких условиях направляет силы на поддержание жизненно важных органов, а волосы получают питание по остаточному принципу.

Стресс

Любой вид стресса вреден для роста волос. Гормоны стресса сужают сосуды, питающие корень волоса. Через 2-3 месяца после стресса волосы могут замедлить рост или выпасть. Хорошая новость: выпадение волос после стресса со временем останавливается.

Хронические заболевания

Болезни — это стресс для организма, который старается спасти важные органы, оставляя волосы без должного питания. Это замедляет их рост и может вызвать выпадение.

Неправильная диета

Нехватка важных питательных веществ в рационе замедляет рост волос. Важно, чтобы питание было сбалансированным, обеспечивая организм белком, витаминами и микроэлементами.

Прием лекарственных средств

Некоторые лекарства могут замедлить рост волос. Врач должен предупредить об этом, чтобы вы могли быть подготовлены.

Беременность и период грудного вскармливания

Во время беременности организм направляет все полезные вещества к плоду, что может замедлить рост волос. Период лактации также влияет, так как витамины уходят в молоко.

Менопауза

В период менопаузы изменяется гормональный фон, замедляются процессы регенерации, что замедляет рост волос. Дефицит эстрогенов требует специализированного ухода.

Весна и осень

Сезонные изменения могут влиять на выпадение и рост волос. В это время рекомендуется усилить рацион витаминами, что может нормализовать скорость роста волос.