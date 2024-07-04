Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
За и против: посадка сумаха
В Москве проведут 230 бесплатных экскурсий
Холодный свекольник: попробуйте сделать его с йогуртом
Антон Макарский бьёт посуду и мебель во время семейных ссор
Диана Арбенина пришла на день рождения в компании мамы и детей
Как сэкономить при аренде жилья в России
Калининградка лишилась 800 тысяч рублей, вложив деньги в инвестиционное страхование
Neuralink отменила вторую операцию по вживлению чипа в мозг человека
Capcom выпустила Resident Evil 7 для iOS и macOS
Как добиться эффекта от косметики: советы по правильному использованию и хранению

Почему дорогие средства не работают: три ошибки при уходе за кожей

1:34
Моя семья » Красота и стиль

Наверное, каждая женщина сталкивалась с ситуацией, когда даже самое дорогое средство для лица или тела не давало ожидаемого эффекта. Кто виноват? Производитель? Не факт. Возможно, вы совершаете ошибки, которые лишают вас результата.

Почему дорогие средства не работают: три ошибки при уходе за кожей
Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese, CC BY 2.0

Одной из распространенных ошибок является неправильное нанесение средства. Каждое средство имеет четкую инструкцию по нанесению, которую важно соблюдать. Например, корейская пенка будет бесполезной, если не вспенить ее перед нанесением, а коллаген не даст эффекта, если наносить средства с его содержанием в сухом помещении и на сухую кожу. Важно не только количество полезных ингредиентов, но и способ использования средства.

Также важно правильно выбирать порядок нанесения средств. Средства по уходу за кожей наносятся от самого легкого к самому плотному. Легкие эмульсии не пробьются через жирный крем, поэтому сыворотку нужно "закрыть" кремом для лучшего эффекта. Перед использованием увлажняющих и тонизирующих средств изучите их совместимость, чтобы избежать негативных реакций.

Неправильное хранение средств также может снизить их эффективность. Многие средства не переносят солнечный свет и высокие температуры. Например, витамин С разрушится на солнечном подоконнике. Лучше хранить средства на туалетном столике, подальше от прямых солнечных лучей и пара из ванной.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Почему Нигерия решила вернуть свои золотые запасы?

В своих резервах Нигерия хранит около 21 тонны золота

Даже Нигерия планирует вернуть свои золотые запасы
Алсу намекнула на перемены в жизни после развода с Яном Абрамовым
Развод или пиар? Алсу сделала заявление
Капустной белянке — бой: в июле опудрите кусты этим порошком — о вредителе забудете
Запад в панике. Китай разрабатывает для России аналог дрона-камикадзе "Герань"?
США разрешат Киеву бить вглубь границы РФ на 100 километров Дмитрий Плотников Politico: Демпартия США обсудит с Байденом провал на дебатах Петр Ермилин ВС РФ заняли самый высокий микрорайон Часова Яра, ВСУ отступают к Константиновке Любовь Степушова
Какого цвета кошку завести дома: обязательно тем, кто хочет питомца в дом
Спасите ваши томаты от июльской жары: 2 необходимых действия для растений в теплице
Альтернативы газону: что посадить, чтобы не приходилось косить
Альтернативы газону: что посадить, чтобы не приходилось косить
Последние материалы
Диана Арбенина пришла на день рождения в компании мамы и детей
Как сэкономить при аренде жилья в России
Калининградка лишилась 800 тысяч рублей, вложив деньги в инвестиционное страхование
Neuralink отменила вторую операцию по вживлению чипа в мозг человека
Capcom выпустила Resident Evil 7 для iOS и macOS
Почему дорогие средства не работают: три ошибки при уходе за кожей
Зоолог назвал опасных животных, встречающихся в Крыму
Моторист призвал водителей не игнорировать индикатор Check Engine
Бездрожжевой хлеб из пива: простой рецепт, который по силам каждому
Наталия Ансталь назвала страны с самым тёплым морем. Среди них есть Египет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников