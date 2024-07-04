Как добиться эффекта от косметики: советы по правильному использованию и хранению

Почему дорогие средства не работают: три ошибки при уходе за кожей

1:34 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Наверное, каждая женщина сталкивалась с ситуацией, когда даже самое дорогое средство для лица или тела не давало ожидаемого эффекта. Кто виноват? Производитель? Не факт. Возможно, вы совершаете ошибки, которые лишают вас результата.

Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese, CC BY 2.0

Одной из распространенных ошибок является неправильное нанесение средства. Каждое средство имеет четкую инструкцию по нанесению, которую важно соблюдать. Например, корейская пенка будет бесполезной, если не вспенить ее перед нанесением, а коллаген не даст эффекта, если наносить средства с его содержанием в сухом помещении и на сухую кожу. Важно не только количество полезных ингредиентов, но и способ использования средства.

Также важно правильно выбирать порядок нанесения средств. Средства по уходу за кожей наносятся от самого легкого к самому плотному. Легкие эмульсии не пробьются через жирный крем, поэтому сыворотку нужно "закрыть" кремом для лучшего эффекта. Перед использованием увлажняющих и тонизирующих средств изучите их совместимость, чтобы избежать негативных реакций.

Неправильное хранение средств также может снизить их эффективность. Многие средства не переносят солнечный свет и высокие температуры. Например, витамин С разрушится на солнечном подоконнике. Лучше хранить средства на туалетном столике, подальше от прямых солнечных лучей и пара из ванной.