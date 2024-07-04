Быстрая помощь при отеках: домашние лайфхаки для девушек

Как избавиться от отеков без косметики: советы и рецепты

Отеки в день важного мероприятия — огромная проблема для любой девушки. Не всегда под рукой оказывается любимое средство, но это и не нужно. Мы собрали топ лайфхаков, как справиться с отеками за пару часов без профессиональной косметики.

Фото: flickr.com by Kashirin Nickolai, CC BY 2.0

Первое, что стоит сделать, если вы проснулись с отекшим лицом, — отказаться от кофе с утра. Обезвоживание заставляет организм запасать воду в тканях, поэтому лучше заменить кофе на травяной чай или другой натуральный напиток, но не газировку и не сладкий сок. Пейте больше чистой воды, если проблема не связана с почками.

Для борьбы с отеками используйте лед. Держите в морозилке лед из отвара ромашки или зверобоя для быстрого эффекта. Но будьте осторожны при куперозе, лед может ухудшить состояние сосудов.

Также можно использовать чай наружно. Заварите несколько пакетиков чая, остудите его до теплой температуры, смочите ватные диски в чае и положите на веки. Можно делать лимфодренажный массаж лица с помощью этих дисков.