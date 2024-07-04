Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что нужно знать, чтобы позаботиться о пожилой собаке
В музее выставили золотой пояс из древнего города Ани
Как продлить срок службы автомобиля: три ключевых правила
Действенные методы защиты урожая кукурузы
МОК допустил пловца Сомова к участию в Олимпиаде в Париже
Новые правила финансирования программы расселения озвучены
Стас Барецкий заявил о разладе в семье Аллы Пугачёвой
Ленивые вареники с творогом и вишней: делаются со свежими или замороженными ягодами
Как игры жанра шутер и слэшер улучшают зрительные способности: последние исследования
Быстрая помощь при отеках: домашние лайфхаки для девушек

Как избавиться от отеков без косметики: советы и рецепты

Моя семья » Красота и стиль

Отеки в день важного мероприятия — огромная проблема для любой девушки. Не всегда под рукой оказывается любимое средство, но это и не нужно. Мы собрали топ лайфхаков, как справиться с отеками за пару часов без профессиональной косметики.

Как избавиться от отеков без косметики: советы и рецепты
Фото: flickr.com by Kashirin Nickolai, CC BY 2.0

Первое, что стоит сделать, если вы проснулись с отекшим лицом, — отказаться от кофе с утра. Обезвоживание заставляет организм запасать воду в тканях, поэтому лучше заменить кофе на травяной чай или другой натуральный напиток, но не газировку и не сладкий сок. Пейте больше чистой воды, если проблема не связана с почками.

Для борьбы с отеками используйте лед. Держите в морозилке лед из отвара ромашки или зверобоя для быстрого эффекта. Но будьте осторожны при куперозе, лед может ухудшить состояние сосудов.

Также можно использовать чай наружно. Заварите несколько пакетиков чая, остудите его до теплой температуры, смочите ватные диски в чае и положите на веки. Можно делать лимфодренажный массаж лица с помощью этих дисков.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Почему Нигерия решила вернуть свои золотые запасы?

В своих резервах Нигерия хранит около 21 тонны золота

Даже Нигерия планирует вернуть свои золотые запасы
Алсу намекнула на перемены в жизни после развода с Яном Абрамовым
Развод или пиар? Алсу сделала заявление
Капустной белянке — бой: в июле опудрите кусты этим порошком — о вредителе забудете
Запад в панике. Китай разрабатывает для России аналог дрона-камикадзе "Герань"?
США разрешат Киеву бить вглубь границы РФ на 100 километров Дмитрий Плотников Politico: Демпартия США обсудит с Байденом провал на дебатах Петр Ермилин ВС РФ заняли самый высокий микрорайон Часова Яра, ВСУ отступают к Константиновке Любовь Степушова
Какого цвета кошку завести дома: обязательно тем, кто хочет питомца в дом
Альтернативы газону: что посадить, чтобы не приходилось косить
Органика, минералка и другие подкормки: что нужно арбузам для отличного урожая
Органика, минералка и другие подкормки: что нужно арбузам для отличного урожая
Последние материалы
Как избавиться от отеков без косметики: советы и рецепты
Новые правила финансирования программы расселения озвучены
Стас Барецкий заявил о разладе в семье Аллы Пугачёвой
Ленивые вареники с творогом и вишней: делаются со свежими или замороженными ягодами
Как игры жанра шутер и слэшер улучшают зрительные способности: последние исследования
Вратарь Эдерсон может перейти в "Аль-Наср"
Александр Домогаров-младший снял фильм про русского Хатико
Как охладить квартиру без кондиционера
11 человек обвиняются в страховом мошенничестве: ущерб более 5 млн рублей
Делимся секретом невербального общения с кошками
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников